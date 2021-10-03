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2021年10月3日星期日
星期日生活
星期日現場：願飛灰開花，願有心人平安
劏房會消失，剝削呢？
打倒那個「黃色工會」
悼：為故土滅火——讀余英時先生
地產商搵政府（和香港人）老襯系列：借「橋」入侵米埔濕地和隱藏風險
周日話題：說好了的Change呢？
誰人日記：土炮治療
我地想：香港城鄉如何「再製造」起來？
開門讀書：城鄉失序的悲劇
圖文城市
郁吓啦香港人：中女在跳舞
豐饒海：古海見證
同場加映：老字號男神的最後浪漫與掙扎 《007：生死有時》
流城對睹：過路與拂石
劇透紙背：《撲克神算師》故意令人失望的沉思錄
評影習寫：偷來的話：《我們的失敗》
家明雜感：《007：生死有時》何日邦再來？
影片簡評
咩世界：第210期 ／綠色圈圈
星期日文學‧生活在他方：以文學操練同理心
{城市文化達人}茹國烈 自創理論 換個角色搞文化
餐桌共學：戒甜，卻戒不掉凍檸茶 不如學釀Kombucha
估餐飽：靠飯糰蒸雞翼過活，這是誰的餐單？
社會實驗：旅遊平台奇招自救 巴士瞓覺團 疫中重新認識香港
一小時生活圈：爸爸帶路，「1分鐘」到青衣！ 荔景小女孩放電之旅
未來城市：餵野鴿食避孕糧 解決人鴿衝突？
圖文城市
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【明報專訊】創作˙曾慧明（熱愛與植物一起生活的城市人。賦閒在家，時而種植，時而創作。）
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星期日現場：願飛灰開花，願有心人平安
劏房會消失，剝削呢？
打倒那個「黃色工會」
悼：為故土滅火——讀余英時先生
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