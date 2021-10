劏房會消失，剝削呢？

林超英的系列之三進一步辯駁地產商的「土地共享」計劃點解係「搵老襯」,有關在濕地緩衝區起樓的「不義」甚或危機;陳劍青則在「我地想」寫到香港工廈一個新興的「自造者空間」現象,以及解決棕地如何有助加快工業再生。

今期如約加碼推出新版「一小時生活圈」及「估餐飽」,都是將習慣成自然的日常生活經驗打開,細味再細味,然後理出一個意料之外,小至加深人際間的理解認識和經驗分享(常言you are what you eat),大至揭示城市運行背後的規劃矩陣如何影響不同的每個人,正所謂,你的「一小時生活圈」如何,你的福樂也必如何?

政府說民間紀念六四不違法,坊間卻在流傳國殤之柱要遷離開港大。先後在美國哈佛大學及中大研究與教授六四歷史的何曉清,今期撰文與大家一起讀余英時,一起悼念這位史學泰斗。

