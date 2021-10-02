學習無分界：雙節棍女將 Abella：最緊要堅持

注重技巧 手眼協調

香港歌手Abella，外表斯斯文文，兩年前當上媽媽，猜不到她已經玩雙節棍好幾年！「一開始學習雙節棍，全因工作需要。於2012年時，電視台有一節目《翡翠歌星紅白鬥》，安排了我跟幾個藝人負責開場表演，當時就分到了學習雙節棍。」一開始對雙節棍毫無頭緒的她，要在短時間內學會表演動作，自認手腳不協調，當時也不常運動的她其實挺擔心。但在Jerry細心的教導下，加上練習了一段時間，開始掌握基本技巧，也從中找到樂趣。之後她一直學習雙節棍，除到總會上課，也會在家練習。

女生玩雙節棍會否很吃虧，同期一起學的男生會否特別「着數」？她表示雙節棍對體能要求不算特別高，更多的是技巧和手眼協調等，因此大家都在同一起點。學雙節棍最大的訣竅就是堅持，要一直練習才見到進步，難以「偷雞」。

雙節棍相對其他運動冷門，但這也顯得懂雙節棍這件事格外帥氣。現在說起玩雙節棍的藝人，也有不少人會聯想起Abella，雙節棍讓更多人認識她，也對她來說也是個意外收穫。