車仔麵式炒乾鍋 「世一」魔鬼椒助陣

乾鍋非一味以辣作招徠，當中複雜的香料味道也是令人吃得上癮的重點，這全有賴廚師的配搭，乾鍋主要用9種香料，包括孜然、花椒、乾椒、八角、丁香、桂皮、甘松、草果及沙薑，再加上一些秘製調味料炒成，做出來的乾鍋先以香氣奪人，未上枱已飄來陣陣香味。而在自選配料中，更有50多種配料，由肉類、海鮮、內臟到各種蔬菜及菇類等都有，若你怕煩的話，亦有預設乾鍋可選擇，當中雜錦海鮮乾鍋很抵吃，300多元有5款海鮮，一般有鮑魚及蟹等，但亦要視乎每日的供應而定。

酸菜魚帶油香 口水雞皮爽肉彈

另外，很多人吃鍋物時也特別愛配肥腸，餐廳先將肥腸鹵過才炒，不然很難炒得熟及使其質感變軟。而該店所有辣椒均是由四川送來，大廚稱每星期最少要用100斤辣椒，才可做出香辣冶味的乾鍋菜式。乾鍋以外，酸菜魚亦是另一招牌菜式，湯底先以魚骨、雞及豬骨等熬足8小時，再加入酸菜及野山椒等，魚片多用上新鮮鱸魚，比起桂花魚厚身又帶油香，與酸菜的味道更配合。此外，記者更愛吃該店的醬油口水雞（$88），他們用的是三黃雞，煮得皮爽肉彈，而最重要是主廚秘製的口水雞醬汁，麻辣香外更暗暗帶豉香，甚有層次。

■椒椒相見

地址：天后興發街68號地舖

查詢：6405 7120

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