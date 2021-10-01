特調五行香薰 「按」走都市人勞累

踏入「浮生」，檸檬草的清新香氣捎來東南亞氣息。負責人Joanne說，她想將曼谷那愜意放鬆的按摩體驗帶來香港，於是從店面裝潢入手，以竹簾、木地板、藤製屏風等營造自然氛圍，以沉靜的藍綠色、昏暗的燈光，讓客人漸漸放鬆，來這裏偷得浮生。10多名按摩技師中，大部分來自泰國、印尼、菲律賓，亦有本地師傅。各地師傅各有所長，泰國擅長全身拉筋，菲律賓多以手肘位揉按，本地師傅以穴位按摩為主，大家預約時可指定心水師傅。

10多款選擇中，除了泰式草球按摩、泰式穴位按摩等東南亞特色按摩服務，五行香薰按摩都是招牌之一。浮生特意找來註冊香薰師調製「五行精油」，金木水火土，各自對應都市人常見問題。譬如廣受女士歡迎的「金」，帶有薰衣草、乳香香氣，可助紓緩情緒；而對於食無定時，肌肉繃緊的打工仔來說，Joanne推薦由玫瑰草、薑、甜馬鬱蘭調出的「土」。

雙足泡水果浴 清香放鬆

坊間的按摩油一般靠師傅雙手搓熱，但這裏的技師甫進房就先把精油以蠟燭加熱，那暖暖的精油抹在身上，舒服得很。對於經常坐在電腦前打字的記者，泰國師傅不但在肩頸手等地方多按壓，又幫記者拉鬆筋骨。如果想徹底放鬆身體，可選購按摩套餐（優惠價$748），不但可享受50分鐘的香薰全身按摩，還有20分鐘的肚燭排毒清腸護理，並從特色療程——草球、熱石或磁叉中三選一。Joanne指出，促進血液循環、通淋巴的熱石和磁叉較多女士選擇，而體力勞動較多的男士，多選草球紓緩肌肉。

若想來個簡單按摩，90分鐘足浴按摩（優惠價$488）亦受歡迎，他們以時令水果加入足浴盆，當中的橙香、檸檬香與青檸香可讓身體放鬆，再磨砂深層清潔，以磁叉推揉小腿，並敷上腳膜滋潤肌膚，最後來個頭肩頸按摩20分鐘，從頭到腳放鬆。離開前，技師會奉上玫瑰柑桔茶和南瓜籽餅乾作結。好好叉電後，又能重新出發。

● 浮生按摩Float Massage

地址：天后永興街2A-2E號地下A舖

查詢：2513 0588

註：各項新張優惠至10月31日