2日1夜Dream-cation 解夢聽鉢聲 清空煩擾入眠

根據資料每10個香港人中，6.8人有失眠問題，一夜無眠的確困擾不少都巿人。香港瑰麗酒店綜合康體概念推出以睡眠為主題的Dream-cation，結合多個護養身心元素，領大家走入夢境一窺潛意識，敲響頌鉢淨化心靈，還可享受全身按摩、品嘗有機食物，從內到外滋養疲憊的身心靈。

嗯，是時候好好睡一覺！

走進位於尖沙嘴的香港瑰麗酒店Asaya專屬樓層，頗有外國小型度假村影子。室外露天空間開揚，日光充足，簡潔明淨的戶外庭院，隨處可見的綠色植物，透着閒靜氣息的水池及草地，讓人恍如身處城市綠洲。

Asaya主打各種康體體驗，藉運動、健康飲食、冥想、正念等，助大家放鬆身心靈之餘，亦從中認識自我。2日1夜的Dream-cation之旅，酒店準備不少「節目」讓大家充分放鬆，有夢境分析或頌鉢體驗，找出調適身心的方法；全身磨砂與按摩，按走勞累；亦可參加各式瑜伽班、康體班，使用海景健身中心，藉運動釋放壓力；還有Asaya Kitchen設計的有機菜式，內外兼顧，務求讓你「有覺好瞓」。

夢境分析 解開潛意識了解自己

「夢境是了解自己的過程。」Asaya駐場註冊藝術（表達藝術）治療師Kit Shum如是說。很多人以為夢境只是睡眠的副產品，但在做夢過程中，潛意識透過符號透露不少日常生活中容易忽略的事情，提醒我們正視身心需要。Kit分享說：「曾有客人在夢中看見另一個醜陋、不開心的自己，更食了自己。」原來這個客人被抑鬱症纏擾卻不自知；夢境分析，就是解構夢境語言，是打開這未知一面的鑰匙。

她拿來一本畫簿、一堆畫筆，請模特兒Ceci繪出一個令她印象深刻的夢境。Kit說一般人的夢境經常出現被怪獸追趕、考試遲到或失禁等情節，她指這是腦海的潛意識想透過夢中傳達信息，提醒我們生活中可能正面對一些焦慮不安。她表示，夢境分析就是透過拆解夢中的符號，讓你意識問題，如果你一直接收不到夢中傳達的信息，夢境就會時常出現。

在解夢過程中，Kit引導Ceci回想起第一次做這個夢的年紀，當時有什麼事情發生，透過自行解說，讓她漸漸明白夢境的含意，「當知道是什麼觸動你發這個夢，將意識與潛意識連接，就可讓它不再在夢中困擾你」，她解釋例如小時候經常夢見被怪獸追，其實是想傳遞沒有安全感信息，當你正視及處理這些情緒，這些夢境便不會再出現。

頌鉢泛音振動 放鬆繃緊肌肉

不想分析夢境，或只是純粹想舒服地睡一覺，也可跟隨Kit來到房間，讓頌鉢那渾厚、清淨的聲音，慢慢領你入夢鄉……大小不一的鉢有不同的音階與振頻，放在身上輕輕一敲，傳出沉實的泛音，據指有助進入放鬆狀態，而頌鉢的振動隨着經脈傳遍全身，被相信有助入眠。

客人平躺按摩牀上，讓頌鉢的振頻更專注地傳入體內。Kit將3個頌鉢分別放在距頭頂1吋外的位置、肚皮及腳底，順序敲響。頌鉢聲如漣漪般一圈一圈從腳底傳遍全身，繃緊的肌肉逐漸鬆弛起來，自然在朦朧間沉沉睡去。Kit在肚皮處的頌鉢上，以頌鉢棒沿着鉢邊慢慢打圈，據指可紓緩腸胃不適及痛經；她又把鉢提起，從一邊腳開始，沿着身體敲打，讓那震盪感覺深入全身，猶如將全身經絡打通。時間流逝多久已經毫無概念，直至響起鋼舌鼓和風鈴那悠揚的樂聲，此時才慢慢恢復意識過來，伸伸懶腰，感覺身體勞累一掃而空。

牀品滑溜柔軟 特別好眠

好好放鬆身心後，已經有點睡意，躺在牀上，那牀單、被鋪一摸上手，滑溜柔軟，親膚得很，原來這是高級寢具品牌Baea的牀品，品牌選用土耳其、美國100%有機棉，由意大利、葡萄牙等地的匠人織成；牀單手感柔滑，卻原來針數只有大概300至600針，品牌創辦人Adah Chan強調牀單針數非愈高愈好，只要紡織手法好、布料靚，針數毋須太高都能織出柔軟牀單，同時又可維持布疋的柔軟度。而衣帽間掛上可持續品牌SoL的浴袍，此浴袍用上100%法國及比利時麻布製造，特別選用疫情時遭各大時裝品牌棄訂的布料，品牌為這些布疋重賦生命，穿上時，除了感受到布料的柔軟，還有那份對環境的關懷。

● Dream-cation住宿體驗

日期：即日至10月31日

價錢：一位$8380起；兩位$12,550起（另收加一）

內容：

˙入住Asaya Lodge套房1晚

˙60分鐘夢境分析或頌鉢體驗

˙90分鐘Time For A Dream全身磨砂和按摩服務

˙Asaya Kitchen 3道菜午餐及健康早餐

˙參加Asaya康體班、使用游泳池和健身中心

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號 Victoria Dockside香港瑰麗酒店6至7樓

查詢：3891 8588

文：張淑媚

模特兒：Ceci Lam

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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