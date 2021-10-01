眾籌拍電影 影帝做殺手中介

大部分人認識趙羅尼這位導演，應該是由他拍攝的兩套網上短片開始，2014年執導的《公屋．居屋．私樓》，翻拍「公屋潮文」，由盧宛茵飾演阿媽，對不同背景的未來女婿態度不一，「有樓先有雞髀食」，成為一時熱話；2017年的短片《我的生涯規劃》，講述小學生面對現實，如何計劃父母的慢性死亡。他首部執導的電影《失蹤》，在2019年下旬上映，迴響不算大。

趙羅尼過往突出的作品，都與香港社會問題有關。在先導短片中，黃秋生飾演的教車師傅，教車時跟飾演學生的顧定軒對話，他一開始看不起時下年輕人，到顧定軒反映年輕人無法上流的困境後突然自揭身分，說自己是地下組織殺手中介，可以鑽法律漏洞在短時間內賺大錢，例如危險駕駛殺人的代價比其他方法殺人低，他就請人以此解決富有的目標人物。

顛覆投資者主導角色

眾籌開始至今已有約兩星期，他說現時進度不理想，除了相差800多萬才達標，也因計劃沒有在社交媒體廣泛傳播，他說留意到facebook演算法改變了，即使短片讚好和分享數目與自己以前的短片相若，但知道眾籌的人仍然不多。用眾籌方法拍電影，對他來說重要在於可顛覆投資者主導角色︰「寫完劇本再尋找投資者是很困難的事，他們有他們的看法，有些劇本可能不合投資者口味，他們不喜歡暴力血腥的故事，那故事就無機會面世了。尋找投資者過程又很長，要左撲右撲。」

於是他自掏腰包，在2019年請來影帝黃秋生拍攝，「我覺得故事好正，就做個先導短片，然後發布看看觀眾會不會支持，如果長遠件事成功的話，會是一個新的路向拍電影」。他把眾籌金額定在1000萬，若未能達標，支持者付出的款項將全額退回。這個目標非常高，在眾籌資金用途上他提到要花22%資金建立串流平台，以及處理門票和禮品。他說︰「要作最壞的打算，即使所有人都不跟我合作，亦可以獨力完成拍攝直到放映。」他覺得一定要確保支持者能夠觀看這部電影，才刻意設計相當高的眾籌金額，「這是對支持者的承諾」。

至於趙羅尼寫這個故事的原因是︰「帶出了很多我想講的社會問題，不是用直白的方式，而是用有趣的方式……可以引起很多共鳴。」光是先導短片，已有一段講述駕車學生嫌香港樓價太高，200萬的酬勞不足以改善生活，那黃秋生提議，學生看中的單位，他可以「安排單位成為凶宅」，請有抑鬱症的人在那裏自殺。在一個絕望的社會，務求上游，是不是只能壞事做盡？

趙羅尼表示曾想過邀請素人演員，但後來發現教車師傅的角色不易駕馭，而黃秋生做得非常精彩︰「（先導短片中教車師傅）10幾分鐘都坐在車廂，沒太多動作，和《淪落人》差不多，演員只能『用個頭做戲』，可以做到而不沉悶，其實是很高難度的。」這個角色難演，但黃秋生在短片中的演繹引人入勝，可說是短片的靈魂人物，難怪即使要花時間寫計劃書和分鏡故事劇本，趙羅尼亦想請他主演電影。

兼具娛樂與社會關懷

記者問他能不能說一些未曝光的內容，他特別分享多一個橋段。黃秋生開設的社區中心，同時是毒品工場基地，他請到來的公公婆婆以手推車運毒，既可避開警察查牌，亦可用低至300至500元價錢請他們工作。此段落靈感來自他看過的紀錄片，指拾荒的老人家每日收入只有10多元。他說：「電影任你創作嘛！」他就想像怎樣用正常人想像不到的方法，去達到「安居樂業」的理想，並希望社會邊緣人士得到更多關注。他寫出這個殺手故事，既富娛樂，亦具備社會關懷，記者特別留意到其英文名，The Young The Old and The Rich，年輕人與老年人的共同問題，便是這香港社會的貧富懸殊。

● 《堅尼地道殺人事件》眾籌計劃

日期：即日至10月24日

網址：bit.ly/3o5Imhb

文：胡筱雯

編輯：鄒靈璞

美術：劉若基