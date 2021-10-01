約錢瑪莉賞音樂劇 載歌載舞回到70s

音樂劇《穿Kenzo的女人》第一次公開發表，是在2013年，由劇團「演戲家族」作讀劇表演。這齣劇由高世章作曲及編曲，岑偉宗改編同名小說為劇本，並負責填詞，這個組合以前就創作了很多經典音樂劇如《一屋寶貝》、《四川好人》等。其後導演司徒慧焯加入團隊，當時另一導演方俊杰亦在創作小組之中。

準備經年，音樂劇卻一直未有足本舞台表演的機會，本來2019年司徒慧焯曾說服高世章、岑偉宗讓香港演藝學院學生上陣，以此音樂劇為校慶35周年演出，卻遇上社運和疫情。當時排戲時間不足，所以曾把作品改編為獨幕劇，最後音樂劇還是在正式表演前數星期取消。

這音樂劇由動筆到現在，差不多有10年的時間創作和剪裁。高世章說︰「有些情節以前覺得很珍貴，現在卻覺得沒有了也沒所謂，其實反反覆覆都改了頗多。」司徒慧焯舉例說，這次表演比以往更着重那撲朔迷離的男人——鄭祖蔭的故事線，鄭祖蔭的態度讓錢瑪莉摸不着邊，心情七上八下，於是會讓錢瑪莉反思自己的信念是什麼。距離音樂劇上演只有兩個星期，他和演員仍在琢磨這個問題。

1970年代，陳冠中、丘世文、鄧小宇及胡君毅創立了生活潮流雜誌《號外》，當中鄧小宇以錢瑪莉之名，寫了「穿Kenzo的女人」這專欄，由1977年連載至1984年，當時很多人以為那「唔結婚都唔會死」的錢瑪莉真有其人，想不到是男扮女書寫。故事關於錢瑪莉和她的3個好姊妹Jan、Martha和Mimi在中環職場打拼，過富有品味的生活，可能中午去文華東方酒店吃飯，晚上又去高級酒吧American Club，談吐間提及Dior、Kenzo等各種名牌，四姊妹常聚會討論男人和愛情。

什麼都看不順眼 錢瑪莉追求什麼？

鄭祖蔭是個神秘俊男，他曾在飛機上遇見錢瑪莉，後來再遇交換了卡片，並約錢瑪莉吃午餐。之後的交往，鄭祖蔭每次都約她在午膳時間見面，令錢瑪莉感到奇怪。鄭祖蔭的存在總讓錢瑪莉忐忑不已，她在最後一章如此說︰「很可能我不會遇上一個比鄭祖蔭更出色的男友了。」當小說中迷霧般的鄭祖蔭由演員飾演，變成有血有肉的角色，就連高世章都非常驚喜，特意改寫樂曲，覺得歌曲不能只是一首情歌，高世章說自己改寫時更投入，讓鄭祖蔭角色性格更立體。

做《穿Kenzo的女人》，有趣之處還在於見到香港1970年代的面貌，司徒慧焯說︰「那是充滿活力，好多想像，好多創造，大家霹靂啪嘞放煙花的年代。」故事角色生活精彩之餘，也周旋於不同的愛情關係之中，司徒慧焯和一眾年輕演員做這音樂劇，能了解這一代和故事中那一代年輕人對愛情的想法︰「演員常常問我，『為何他和她不交往？』，『他已經什麼要求都答應了，還想怎樣？』但原來人人的關心方法是不同。這件事現時再提出，我覺得是有意思。」

記者想起小說中，錢瑪莉曾說自己為Andy買Calvin Klein、Ralph Lauren的恤衫和外套，是她關心他的方式，但Andy不屑物質的關心。司徒慧焯說錢瑪莉雖然什麼都看不順眼，沉迷於物質，其實只是為生存掙扎，現代人也有自己的掙扎和沉迷。發掘故事中歷久常新的部分，也是司徒慧焯的目標，此作品不止要讓香港70年代故事make sense，也是「make你現在做這音樂劇的sense」，告訴觀眾為何現時要搬演《穿Kenzo的女人》。

說故事的音樂 與眾人經歷起伏

1970年代的音樂同樣是「霹靂啪嘞放煙花」般精彩，高世章創作時，「好自然就想用回那個年代的音樂」，當然音樂經他處理，會聽得出是現代人寫的樂曲。當中音樂包括funk music、reggae、disco、motown music等，那些節奏和律動，讓人一聽就「回到」1970年代。較抒情的音樂，還參考了很多香港人至今仍愛聽、演唱組合The Carpenters的情歌。

司徒慧焯說很欣賞高世章寫的音樂，因為當中有很多說故事（storytelling）的元素，而不單是表達情緒。高世章分享道，最基本音樂劇歌曲中要由「point a去point b」，跟香港人熟悉的流行曲不同，流行曲多數是唱一個狀態，或是在評論某些事情，好少會經歷情節，或者真真正正的高低起伏，「音樂劇可能成場戲只有一首歌，5分鐘甚至10分鐘長，歌曲不止屬於一個人，角色身邊的人都一起經歷事件，觀眾也覺得和角色有共同經歷，是很獨特的寫法」。

高世章會在音樂中埋下伏筆，見司徒慧焯沒有注意到，會提他要用盡所有細節；司徒慧焯笑說高世章的音樂太豐富，常不知要做到幾複雜。其中一個例子，歌曲《做愛七年》由錢瑪莉的舊同學Jeelu主唱，主題是放蕩的愛情態度；後來錢瑪莉在飛機與鄭祖蔭相遇，會出現第二首歌曲《我不是特務》，但其中能聽到《做愛七年》的一些音樂元素，就象徵了Jeelu的態度對錢瑪莉的影響。

早前風車草劇團改編百老匯音樂劇Falsettoland的作品《攣攣成人禮》，全院滿座，是不是說香港音樂劇發展愈來愈好？高世章說風車草劇團有忠實支持者，名氣高的演員能吸引不認識音樂劇的觀眾。但百老匯30年前的Falsettoland，其「震盪」卻現在才來到香港，不少觀眾覺得難以明白，也可見香港音樂劇發展緩慢。高世章表示不得不承認20年來「K歌文化」影響深遠，首部本土創作的華語音樂劇《白孃孃》由顧嘉煇作曲，黃霑填詞，也相對似流行曲。多年來香港音樂劇風格轉變不太明顯，「好難見到音樂變化，因為太少人寫」，寫歌時也要配合戲劇作品。司徒慧焯說，「好坦白講，我覺得香港音樂劇在摸索期的後段，在尋找適合的做法」，包括如何演繹，如何填詞，如何用音樂推動故事。

高世章提到早前香港戲劇界有一個說法，指現在沒太多演員做到音樂劇，只有個別演員做到。他反而有新發現，「近年我發覺有一批學生，對音樂劇的興趣濃厚，自己主動接觸音樂劇、上堂學唱歌。新演員中有不少『唱得之人』。中英劇團簽了不少這樣的人做駐團演員」。劇中5個主要角色皆由中英駐團演員擔綱，主角錢瑪莉由白清瑩飾演，陳琳欣飾演Jan，劉雨寧飾演Mimi，蔡蕙琪飾演Martha；而男主角鄭祖蔭由梁仲恆飾演，就是近日上映的電影《媽媽的神奇小子》中飾演蘇樺偉的演員。

欠缺培訓與場地 盼從改善配套出發

司徒慧焯認為演員對音樂劇都有渴求，高世章也說作為創作人非常放心。說演員青黃不接，司徒慧焯覺得不太公平，「整個場景的配套，你不夠多人做，又不夠多人做有水準的作品，怎會有好的演員呢？」音樂劇需要高製作費，外國往往以2年至3年為一齣音樂劇的回本期，先做預演，再做正場，在香港因場地問題很難做到。

司徒慧焯更指戲劇學院很多喜歡音樂劇的學生得不到好的培訓，特別是以廣東話唱的音樂劇。高世章說廣東話的元音（vowel）和發聲方法與英文不同，學生難以找到廣東話樂譜練習，近年多了音樂劇作曲人捐贈樂譜，希望更多人接觸本土音樂劇。剛好香港演藝學院將在2022新學年首辦音樂劇表演的專業學士課程，司徒慧焯希望從改善配套出發，可支持香港音樂劇發展。

● 《穿Kenzo的女人》音樂劇

日期︰10月16至31日

時間︰下午3:00或晚上8:00

地點︰葵青劇院演藝廳

網址︰bit.ly/3CWn1dU

文：胡筱雯

編輯：蔡曉彤

美術：張欲琪

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