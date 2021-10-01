鵝油煎鵝蛋 香味昇華

溏心燶邊 鵝香四溢

她說鵝油味道subtle（淡雅），不但拌麵、拌飯一絕，配搭其他菜餚也不會喧賓奪主。而來到走新派路線的鏞鏞．藝嚐館，則可嘗到甘蕎因與主廚陶樂舜聯手構思的堂煎荷包雛鵝蛋，輔以一杯加入鵝油精華的雞尾酒Roast Goose Old Fashioned，以不同形式感受鵝油風味。

煎鵝蛋，是甘蕎因多年來一直想推出的菜式。團隊以往用過花生油、植物油煎鵝蛋，都得不到滿意效果，原因之一是鵝蛋「輸在起跑線」。舜哥說：「鵝蛋雖比雞蛋大一倍，但質感粗糙、死實，欠缺蛋香。」經反覆研究，他們發現用鵝本身的油分來煎鵝蛋最匹配，能引出鵝蛋的香氣，「用雞油及鵝油一同煎也不行，因為鵝油太清高，很易被掩蓋味道」。如今點這道菜，廚師會在客人席前煎蛋，鵝油一燒熱，頓時鵝香四溢。舜哥更耐心地把鵝蛋煎至溏心及燶邊兼具，再澆上加入了鵝油的鵝豉油，鵝味更上一層樓。光看鵝隻體型便知道，一隻鵝能煉的鵝油不多。每天廚師也需收集鵝腩那2塊合共僅4、5両的鵝脂，以小如燈芯火的火候熬煉。要是想一嘗堂煎荷包雛鵝蛋，記緊提早兩天預訂！

● 鏞鏞．藝嚐館

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號 K11 Musea 7樓701號

查詢：2321 3800

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