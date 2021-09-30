均衡飲食、適量運動抗老化

40歲後皮膚易變鬆弛

通常什麼時候會開始出現面部皮膚鬆弛問題？林嘉雯表示：「受基因及生活習慣影響，因人而異，通常年紀愈大，皮膚就會愈容易變得鬆弛，尤其在40歲之後。」那麼有沒有預防面部皮膚鬆弛的辦法？「年紀增長當然不能避免，但可以做好防曬措施，避免紫外光引起皮膚老化。另外，不吸煙、均衡飲食，維持健康體重，加上低壓生活，以及適量運動，都可以預防皮膚鬆弛。」她建議，做好保養工作亦可以延遲皮膚鬆弛問題的出現。

Hifu能量高或傷皮膚

至於坊間流行，據稱能提升輪廓的Hifu（High-Intensity Focused Ultrasound高能量聚焦超聲波）療程，當中的原理是什麼？林嘉雯指出：「Hifu能到達真皮層及筋膜層，產生熱能效應，刺激增生膠原蛋白，緊緻肌膚，達至提升輪廓效果。」不過，她提醒大家療程或許會產生副作用或後遺症，「由於能量高，若能量擊中眼球可引致白內障。使用不當，也可以導致皮膚灼傷受損。」

．林嘉雯：林嘉雯皮膚及性病科專科醫生，曾為香港中文大學醫學院榮譽助理教授。