Beauty：做好肌膚保養 延遲面部鬆弛

壓力加速膠原蛋白流失

壓力是導致皮膚鬆弛的成因之一，現代女性既要兼顧家庭及事業，過度忙碌的生活，很容易帶來壓力及疲勞，令肌膚失去光澤及出現鬆弛等問題。Clarins煥顏緊緻亮肌日霜（A）針對暗沉缺彈性的壓力肌而設，配方蘊含多種超級水果和植物萃取，據稱備有提升肌膚能量、提亮肌膚及滋養功效，而當中的有機袋鼠花萃取及有機地膽草萃取，則據稱有效緊緻肌膚、提升輪廓、撫平皺紋、平滑肌理，改善鬆弛問題，重建肌底彈力。這款呈杏橙色的日霜，帶有紅甜椒萃取的天然金色光澤，在日間使用，據稱能為肌膚增添粉嫩光澤，提升健康氣息。另外，First Aid Beauty強效緊緻膠原蛋白面霜（B）同樣為針對壓力及疲勞肌而設，適合出現初老現象的女生使用，成分蘊含肽及活性維他命B3，聲稱有助撫平肌膚，減少細紋和皺紋，同時改善黑色素沉澱，其膠態燕麥配方據稱有效紓緩繃緊肌膚，改善因乾燥而引起的痕癢不適，為皮膚保濕。

高濃度保養成分針對熟齡肌

當踏入40歲過後，皮膚會更容易變得鬆弛，這時候便需要使用專為熟齡肌而設的護膚產品。全球細胞領域權威專家、世界再生醫學界先驅Augustinus Bader教授，就研發出Augustinus Bader豐盈賦能生機精華霜（C），當中蘊含天然複合物細胞觸發因子 （Trigger Factor Complex），它就像人體細胞間的煥活資訊，據稱能將關鍵營養靶向定位至指定區域，幫助老化肌膚修護更生，深層補水保濕，緩解乾燥粗糙肌膚，減淡細紋、皺紋、法令紋，從而令皮膚的緊緻度提升；而含有更高濃度保養成分的精華，據稱能夠更精準針對皮膚問題，提升修護能力。

Caudalie白藜蘆醇提升緊緻精華（D）蘊含1000ppm高濃度白藜蘆醇專利成分，當中的葡萄藤白黎蘆醇據稱能增厚表皮層從而修復紋理，增強膠原蛋白及彈性蛋白纖維再生；提煉自非洲桃花心木的純素膠原蛋白萃取，據稱比動物膠原蛋白更親膚，滲透度更高，從表皮層至真皮層逐層提升肌膚自我抗皺力量。

至於Armani Beauty極致再生全效修護精華（E），亦以高濃度配方為賣點，在每30毫升的產品中，蘊含10億再生密羅木精萃分子。運用活性微囊技術，將活性成分集中鎖於綠色微囊，並包含具抗氧化功能的維他命C及維他命E，以及聲稱可以增強肌膚抵禦能力的細胞間脂質。配方中蘊含的阿魏酸，聲稱有助膠原蛋白製造，保持肌膚彈性及水分；氨基酸及透明質酸則據稱備有收緊毛孔功效，從而提升皮膚的緊緻度。

除了面部輪廓，眼部肌膚的狀態，亦會影響一個人的觀感，眼周肌膚的保養工夫，是尤其重要的一環。Estée Lauder Re-Nutriv極緻黑鑽塑顏提拉眼精華（F）透過專利的Re-Nutriv嶄新抗衰老科技，據稱能激活肌膚的天然膠原蛋白，為眼周肌膚重塑立體分明輪廓；配方蘊含的黑鑽松露精萃，據稱有助激活肌膚細胞，同時增強細胞抵抗力，免受紫外線侵害。另外，眼霜亦配備首創的冰瓷提拉導入棒，呈橢圓形設計，聲稱能360度貼服按摩眼周每吋肌膚，有助精華滲透肌底，改善整體眼部肌膚的膚質。

● 查詢：Armani Beauty 2918 1871（太古廣場店） Caudalie 2319 1006（中環歌賦街店） Clarins 2239 6688（希慎廣場店）

Estée Lauder 3188 9313（ifc店） JOYCE Beauty 2375 6601（海港城連卡佛店） Sephora 3168 4088（ifc店）

文:劉詩言

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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