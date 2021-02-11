fashion news：PSG專屬衣櫥 演繹典雅風範

正裝衣櫥由一款茄士咩大褸、一款西裝外套、一款恤衫和一款西褲組成，襯以黑色皮革縫製的Dior Timeless綁帶皮鞋，鞋頭包鑲皮革飾片。便服造型則包括一款企領外套、一款針織上衣和一款polo運動衫，全部繡上Paris Saint-Germain會徽及CD Icon字樣，配襯Dior Explorer綁帶皮鞋，黑色皮革鞋面上綴有經典的Dior Oblique圖案，鞋履內更以亮銀色壓印個別球員的球衣編號。配飾還有換上黑色粒面小牛皮的Saddle男裝袋，而織花領帶亦綴有Paris Saint-Germain會徽，另有一款茄士咩圍巾及黑色、海軍藍色雙面腰帶，圓滿整個專屬衣櫥。

大家會否想與尼馬等頂級球員擁有同一高質品味衣櫃？好消息是以上衣飾均對外發售，壞消息則是全部欠缺Paris Saint-Germain會徽，大家也只能以球迷身分穿上Dior的典雅衣飾。

文：溫兆明