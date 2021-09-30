香港之最話你知 解開升降機「飛站」之謎

香港這片彈丸之地，究竟有多少部升降機正在運行？政府文件顯示，從2015年開始，香港每年都增加約1000餘部升降機；而根據機電工程署回覆最近數據，截至今年8月31日，全港升降機數目已突破7萬，共有70,607部。雖沒有具體數據，但論升降機密度，相信香港是全球數一數二之高。

香港逾7萬部 「第一」眾說紛紜

跟很多古舊發明一樣，升降機的發明者和第一部升降機的故事，由於缺乏確切證據，變得難以考證。有說早於公元前236年，希臘已出現垂直運輸的機器；也有說，在古羅馬鬥獸場中，也有類似的升降裝置。而據奧的斯香港、澳門及台灣董事總經理何祖彥分享，美國發明家奧的斯於1853年發明了升降機安全制動裝置，讓乘客乘搭時變得更安全。到1857年，紐約市百老匯街便出現了世界首部蒸汽動力客運升降機，自此升降機逐漸普及。

至於香港的第一部升降機，網絡上也有不同版本，其中最廣為流傳的是1868年香港大酒店的奧的斯升降機，由蒸汽機輔以人力推動，並需靠人手控制升降。另一個說法是1911年，在中環環球大廈現址、前身為香港郵政總局裏面的升降機才是「第一」；然而也有業界老前輩分享，早於1868年，太平山半山的高級住宅內已有升降機。如果根據機電工程署現存系統紀錄，最早的升降機出現在1955年，但升降機所在點就沒有提供。

「曳引」效率高 「油壓」適合運重物

升降機每天24小時為我們服務，大家對它的運作原理又理解多少？原來升降機可以根據其驅動技術作簡單分類，當中最常見的包括「曳引」和「油壓式」升降機。香港註冊工程師（升降機及自動梯）學會副主席何敬聰解釋，曳引是利用機器牽引纜繩，帶動升降機上下移動，效率較高，也能運送較長的垂直距離，是相對較主流的驅動技術，更由此發展出更省空間的「無機房」升降機，更適合配置於不同大廈與建築。

至於油壓升降機，是透過機器把油泵至升降機井內的油壓臂，從而讓升降機升高；下降則是透過升降機自身重量，把油退回油缸內。這種升降機可以承受更大重量，但垂直距離不能太長；加上速度慢，並非升降機驅動技術的首選。儘管如此，在某些情况下，油壓升降機仍然是不可取代的，例如需要運送重物，又或適合空間構造較特殊的建築物等。

為安全、效率「飛站」

相信大家都經歷過升降機「飛站」，在趕上班或上學的情况下，心情尤其糟糕。何敬聰指升降機「飛站」原因有很多，大概可分為以下幾種：

高速運行難急停

有些升降機，尤其是摩天大樓，升降機在升降的過程中會加速，以達到更高效率。假設升降機正從頂樓下降，而你位於中間樓層，當電梯接近時才按下按鈕，由於這時升降機處於高速移動中難以急停，系統遂安排你乘搭下一輪或其他的升降機，因而出現「飛站」情况。

滿載

升降機能夠隨時檢測載客量，當載客量達到一定程度，舉例如載客量滿八成，一些系統便會不停站、不開門。此設定除了能更有效率運送乘客，也避免「開了門卻無位入」或超重的尷尬，何敬聰指行內會稱這情况為full load bypass。

電腦系統「小手段」

何敬聰又指出，各大升降機公司會定期更新他們的電腦系統，讓升降機運作更順暢、更有效率。任由升降機層層停，這往往不是最有效的運作方式，尤其在兩部或以上升降機的系統裏，合理分配升降機的使用就變得特別重要。系統可為乘客判斷出最有效率的接送方式，繼而作出「停站」或「飛站」的決定。

若同一大樓有兩部或以上的升降機，不少人可能基於不想跟其他人擠在狹窄空間，或不希望升降機「層層停」的原因，選擇不進入先到達的升降機，寧願等候另一部，這情况卻會令升降機整體運作效率下降。因此，有業界做了些「小手段」來提升升降機的接載效率，例如在一些高級商廈會用上「智能分配系統」。

香港註冊工程師（升降機及自動梯）學會主席袁瑞勳表示，這些高級商廈的升降機大堂中會有輸入系統，讓使用者輸入想到達的樓層，之後系統便會指示使用者到指定升降機門前等待，目的是將所有去同一樓層的人用同一部升降機上落，使它不用「層層停」。情况一如不同路線的巴士接載不同目的地的乘客，而不是一條中間需要停很多站的超長路線。

意外多人為 異物卡門縫 強阻關門

有關升降機的新聞，幾乎全部都涉及意外。何敬聰解釋，其實真正關乎升降機本身故障的意外並不是太多，多數是使用者不小心觸碰了某些安全機關，導致升降機停掉；又或是一些人為意外，如異物卡到門縫中，或有使用者用手強行阻止升降機門關閉等。

至於鋼纜全斷、機械故障等機件意外，在現今先進的技術和科技下已很少出現。同時政府、業主，以至升降機公司都十分注重安全，除了政府規定的每月最少一次定期保養、每年最少一次的定期檢驗，部分業主也會要求增加檢查次數，可能每半月，甚至每星期都保養檢查，以確保升降機及其所有相關設備或機械保持於妥善維修狀况及安全操作狀態。

對於較舊的升降機，政府會強制特別檢查，同時推出優化升降機資助計劃，例如加裝對講機和閉路電視系統、安裝雙重制動系統等，讓乘坐升降機能更舒適安全。

文：唐可怡

編輯：梁小玲

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