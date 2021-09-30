「私房」喬遷 手工粵菜滿桌新意 鼎爺發辦 一啖歎盡脆米魚鮮

設VIP廂房 邊食邊賞鼎爺下廚

電視節目《阿爺廚房》自播出後，李家鼎（鼎爺）在觀眾心目中，由武術指導/演員變身為揸菜刀鑊鏟的廚師，武功廚藝實力皆高強，節目已添食至第5輯煮逾400道菜，而2017年開業的鼎爺私房菜亦由銅鑼灣喬遷至灣仔新址。新店面積逾4000呎，由以往古典風換上富時尚感的白色主調，明亮高雅。3間VIP廂房分別以廣東3個著名地方——南海、順德、中山來命名，客人可透過連接廚房鏡頭的電視，一邊觀賞鼎爺下廚功架，一邊品嘗他的拿手菜式。

眾所周知，鼎爺的父親昔日在廣州開酒樓，如今他凡事亦親力親為，「由豆豉到上料都要睇埋」。他從食材開始把關，「我對眼睇穿石㗎」！他笑言自細因被父親「摧殘」而學識，「人哋交貨畀你就要信？自己試吓嘛」！他說起舊址開業時遇過臘味供應商給予次貨，「第一次交嚟好靚，第二次就……嗯，好大個問號，我畀你一班錢（一級貨的價錢），你畀我三班貨（次貨）？」他立時換上自己信賴的供應商。

白飯煮兩次 食落更軟糯

他坦言什麼樣的客人都有，「有些客人嘴刁到，連白飯是否我煮都食得出。因為我煮飯會煮兩次，煮熟一次，打開煲蓋30秒，將飯兜勻再煮多次，是為了令成煲飯平均受熱，食落才會軟糯，不信你返屋企試吓煮」。他深信多做幾個步驟，效果就有不同，簡單如白飯，複雜如鹽焗蟹，道理都一樣。「外面食鹽焗蟹只得殼有味，我煮個蟹裏面都有鹽香。我在蟹殼、蟹心開幾個窿，一加熱，鹽香便逼入去肉入面，我要隻蟹內外都入味，有時只是少少竅門。」

新店有不少新登場手工粵菜。堂弄的脆米鮮魚湯浸東星斑是新店招牌菜，上碟只見一條已起肉的新鮮東星斑，廚師以雙飛刀法將魚片一開二，好讓魚片與日本蘿蔔、金菇菜、粉絲同蒸熟後，捲起呈球狀；另一條東星斑則已原條熬煮約45分鐘，熬成鮮濃的奶白魚湯。上菜時，原煲上的魚湯會在客人面前再加熱，並趁熱淋在每個客人碗內的斑球粉絲卷上，灑上金黃脆米，一啖吃盡兩尾鮮魚的精華。

另一道菜式「春花卷‧大良野雞卷」，春花卷以豬網油捲起脢頭、沙葛、蝦仁等配料，再上粉炸熟，切開後如花般紅綠相間，故名之。沒用上雞肉的大良野雞卷，廚師先將肥豬肉切成約2毫米的薄片，以白糖及玫瑰露醃漬12小時至半透明狀，然後與瘦肉、臘腸捲成圓條，先蒸後炸，油炸時先以小火炸透，才轉大火逼出多餘油分，甚考廚師的刀功及火候控制。

餐廳設多款不同主題套餐菜單，都是鼎爺在節目中煮過的菜式，例如有新菜式的「阿爺發辦」菜單；另外其招牌菜如：阿爺乞兒雞、阿爺叉燒等，未必列於主題菜單中，可另外單點。如指定品嘗由鼎爺親自主理的菜式，可提早向餐廳查詢預約。

● 鼎爺私房菜

地址：灣仔盧押道23號The Phoenix 4樓全層

查詢：2387 6969；4633 9887（WhatsApp）

備註：必須預約；預訂「阿爺發辦」菜單需8位起，「珍藏經典」菜單優惠價至10月31日

文：陸悅

編輯：林曉慧

美術：謝偉豪

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