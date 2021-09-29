Double F：溫文無用：穿翼領的那個男子

我好奇，這摺痕方正的條約是他從身上哪個口袋掏出來的？有說傳統三件頭西裝，由西裝褸、背心馬甲到西褲，一共有16個口袋，包括我們最熟知放袋巾的左胸口袋，以及放手帕的右後褲袋；而外套下袋當然只能放輕薄的東西，要不原本挺拔的形態會因重力拉扯而變形。

馬甲背心的四個口袋可放戒指、懷表等男人珍重的小物，只可惜現在已不是會佩戴懷表的時代。我猜張伯倫當然不會把這一紙條款放在西裝褸外袋，應該是放在內袋貼身袋着吧。不知他一路乘機回國，是滿懷希望，還是有一點患得患失，擔憂希特勒反口？

大戰前的命運9月

張伯倫是有自己著裝風格的，站進停機坪密麻的人群裏，依然非常醒目。因年歲而添的銀髮自有韻味：短髮銀黑相間，只有前額與鬢邊全白，反梳上去，形成前後兩截髮色，是獨一無二的記認，電影《黑暗對峙》（Darkest Hour）的選角都沒有成功複製這特色。

而這是他最後的高峰時刻了。他一手高舉條約，眼神堅定自信。就在他揮舞條約的前一天，他才在同一地方說，若事情沒有成功，他會一試再試再試。他決心非虛——那個9月他飛去德國跟希特勒會晤3次，原意說服希特勒不要入侵捷克斯洛伐克，而帶回來的是後世鄙視的《慕尼黑條約》，容許希特勒佔領蘇台德地區，錯過了制止二戰的黃金時間，後人當然知道希特勒的和平承諾是謊言，而當時機坪上歡呼的人也不過在數月後就明瞭和平之不可得。

但在張伯倫步下飛機的此時此刻，他並不知道和平如此艱難，大英帝國過去之黃金時代不只不能恢復，還只會一直衰敗。9月天氣帶涼，張伯倫心底並不知道，這是他最後一次受到熱烈擁戴。

他躊躇滿志，一如他在當時初接觸希特勒就誤判了形勢，他以英國人獨有的刻薄，稱其為「見過的最普通的小狗」（The commonest little dog I have ever seen.）確實回望歷史照片，出身貴族的張伯倫確實難以明白由下爬起的希特勒。張伯倫有剛毅亦有爾雅，總是一身英倫精英的衣品，像那天外穿深色大褸，內裏是一套條紋西裝褸與背心，袋巾、懷表鏈每樣不缺。他的衣領棱角清晰，他喜歡穿翼領，一種上漿領子，立起的領子包裹穿衣者的頸部，只在領角前端下摺成三角形，露出中間的一部分頸項，更襯托出張伯倫線條分明的下頜（你千萬別要想像邱吉爾穿翼領），翼領令他的一身著裝廓形更高䠷。有別於時人喜歡小領結，張伯倫的領結打得大一點，頸項領圈也因立領而顯露出來，倒有點領巾的感覺，中和了英國人的嚴謹氣質，帶點貴公子的低調優雅。在他之後，再沒有英國人把翼領穿得如此日常好看。

停留在歷史的畫面

出身貴族的張伯倫就以這樣的貴公子形象，接近出身與他有階級距離的希特勒，後者的盟友墨索里尼如是評論這種失策：「張伯倫不知道，身著資產階級和平主義者和英國議員的著裝出現在希特勒面前，無異於讓野獸嘗嘗鮮血的滋味。」如是有了文章開首所述，張伯倫懷揣着一紙謊言，帶着他的和平美夢步下航機，在人群中看不到即將到來的大變，天朗氣清，空氣中的涼意不透露世事殘酷。

這一幕停機坪上的影像留在了歷史上，成為一場世界大戰序章前充滿張力的畫面。其後大戰開始，數月後張伯倫因癌逝世……

文：方太初