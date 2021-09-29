1億估價亮相秋拍 乾隆如意 白玉顯君威

說到玉，香港也是國際聞名，玉器街和市場吸引不少遊客慕名而來。不少頂級收藏家選擇在香港的拍賣會釋出博物館級美玉，公開與同好共賞珍品。蘇富比拍賣行於上季成功徵集震撼的御製玉璽系列，以1.89億港元天價成交，今季繼續展示帝皇之物。

蘇富比亞洲區主席、中國藝術品部國際主管及主席仇國仕說，是次拍賣會的一批德安堂藏玉，是市場上歷來最上乘的清代玉器收藏。焦點拍品是來自德安堂的清乾隆御製白玉趕珠雲龍紋題詩如意。此品是乾隆精心御製，大約在18世紀面世。如意浮雕了五爪祥龍，並鐫以御製詩文，盡顯帝皇天威。

古代統治者的權杖

如意做工精細，而玉一般也給人溫文溫潤的感覺，不少人以為它柔情似水。但其實，在統治者眼中它卻是積柔成剛，屬剛猛無比的權力象徵。如意究竟有什麼功能？某程度說，它是古代統治者的權杖；類似一些港產江湖電影中提到龍頭棍等一類社團信物。

「權杖自古以來是權力及統治權的象徵，早在巴比倫及古埃及時代，統治者已有使用權杖的先例，時至今日仍被使用。」仇國仕說這款白玉趕珠雲龍紋題詩如意，是250多年前中國君主的權力象徵。細心觀察它，工匠細心打造一些火珠、配置於中央靈芝祥雲之上，遊龍攀繞柄身底面，呈張爪奪珠之勢、威嚴磅礴，所以絕不要被它溫潤的外表所騙。外儒內法的統治智慧，似乎也在帝皇之藝術品中體現出來。

羊脂白玉料十分罕有

乾隆為彰顯其君威，無論是選取的厚重亮白溫潤無瑕白玉，抑或是精雕威猛無比的五爪祥龍浮雕工藝，都是精挑細選、千錘百煉，務求威盡四方。仇國仕說其玉料和設計也是令其身價倍增的原因。「乾隆平定回部後獲得穩定的玉料供應鏈。不過，此品所使用溫潤無比的羊脂白玉料十分罕有。」另外，乾隆皇帝作為九五之尊，曾打造過千支如意權杖，但當中被賦詩歌頌的是極少數，可見他對此品的重視和喜愛。

拍賣行預展向公眾開放、一般都是免費入場，市民也可抱逛博物館心態去觀看。「過去二十多年，德安堂主人蒐集品質上乘的古玉，其收藏曾在2004年於北京故宮博物館永壽宮展出，當時轟動收藏界，令玉器愛好者、學者帶來極大迴響。」

仇國仕說德安堂是唯一獲北京故宮展出的私人收藏系列。今次拍賣行在預展展出30多件德安堂藏玉，另外還有藝德堂藏清代御瓷萃珍、思沃格伉儷珍藏早期佛教銅像，以及抱一齋藏中國漆器等。相信參觀者將有如置身頂級的博物館，品鑑各朝代工藝品，上一課活潑的歷史課。

■中國藝術珍品秋季拍賣會

日期：10月12至13日

地點：香港蘇富比空間

網址：sothebys.com/hk

◆藝德堂拍品精選

藝德堂主人生前醉心中國御瓷及工藝，是次專場精挑數十件御瓷，從17世紀末至18世紀末，橫跨百年。其鑑藏之道在於研史和觀藝，以清三代盛世帝君的品味為核心，集中蒐集皇風御品。對逛預展的參觀者來說，這是清代皇室藝術史的絕佳教材。

文：呂一心

編輯：陳淑安

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