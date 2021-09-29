名廚設計創意菜式 香檳配洋葱美饌 百變滋味

香檳配單一食材 發揮無限創意

美酒佳餚絕對是一個美妙的配搭，法國著名香檳酒莊Krug自2015年起，每年都會挑選一種指定食材，邀請不同國家的Krug廚師大使從品牌香檳尋找靈感，發揮無限的想像力，為指定食材披上新衣配香檳。從2015年的薯仔開始，到2016年雞蛋、2017年蘑菇、2018年魚類、2019年辣椒，來到2021年的洋葱。香檳酒莊的第一任莊主Joseph Krug釀製香檳的方法，是無微不至地照顧每種原材料，有如大廚無微不至地以單一食材發揮創意和靈感，炮製多道惹人垂涎的單一食材菜式。今年的食材主題是洋葱，配搭香檳酒莊的兩大佳釀Krug Grande Cuvée或Krug Rosé香檳。香檳酒莊請來東京、芝加哥、孟買、倫敦等地的11位品牌香檳廚師大使接受挑戰，就洋葱發揮創意和想像力，配上香檳，提升整個美酒佳餚體驗。

本地大使偕6星級名廚 洋葱提升味覺

香港的唯一香檳廚師大使代表，是來自港島香格里拉酒店Petrus餐廳的行政總廚Uwe Opocensky，聯同另外6位本地星級名廚，包括Robin Zavou（香港文華東方酒店The Krug Room）、Guillaume Galliot（香港四季酒店Caprice）、Vicky Cheng（VEA） 、Agustin Balbi（andō）、Ricardo Chaneton（MONO）和Franckelie Laloum（LOUISE），各自以洋葱這基本食材，變出湯、醬汁、燉肉，甚至用來烤焗，將洋葱的可能性發揮到淋漓盡致，配以香檳昇華味覺體驗。

試了Uwe Opocensky設計的Krug×Onion菜式「洋葱撻」配Krug Grande Cuvée 169ème Édition香檳。香檳主要以2013年基酒為主，以11個不同年份及146款基酒混合而成，包括40%的舊年份基酒，而最舊年份的基酒可追溯至2000年，令酒體更圓潤及複雜。以43% Pinot Noir、35% Chardonnay及22% Pinot Meunier釀造，陳釀最少7年，顏色帶淺金黃色，香氣四溢，帶白花、蜜糖、乾果、杏仁、熟白桃、薑餅、柑橘、礦物及糖漬檸檬等味道，活潑而具層次。

Uwe大廚將平實的洋葱變身成香氣四溢的洋葱撻跟洋葱湯，洋葱撻烤焗至微焦，並即場在我們的碟上加上新鮮即刨的黑松露及芝士，香氣進一步散發，配上Krug Grande Cuvée 169ème Édition香檳提升香檳蜜糖及熟桃香氣，齒頰留香。洋葱撻單點菜式配一杯Krug Grande Cuvée香檳（$698）。

另外亦試了香港四季酒店三星米芝蓮餐廳Caprice主廚Guillaume Galliot設計的「洋葱牛油麵包配龍蒿奶油醬」，設計相當特別，大廚在香脆牛油麵包內釀了玫瑰紅洋葱和鵝肝，看見剛出爐的香脆牛油麵包升上微微輕煙，即場切開一分為二，賣相非常精緻，再加上龍蒿奶油醬，味道相當濃郁，帶牛油香氣又帶洋葱清甜，配上Krug Grande Cuvée 169ème Édition香檳， 帶出更多果香、烤烘及牛油麵包香氣。此菜式屬於嘗味餐單（$2280）內的其中一道菜。

其他Krug與洋葱的配搭，包括The Krug Room行政主廚Robin Zavou的菜式——Roscoff洋葱蓉、黑洋葱粉、黑松露、雞湯；VEA行政總廚Vicky Cheng設計的法式洋葱湯和烤芝士；andō主廚創辦人Agustin Balbi設計的菜式Tardes En San Telmo紫洋葱清湯、杏仁忌廉、紅蝦；MONO大廚兼老闆Ricardo Chaneton的菜式——Roscoff 洋葱、巴黎蘑菇、黑芝麻；以及LOUISE行政總廚Franckelie Laloum的菜式——煙熏松露釀Cévennes洋葱、24個月comté芝士汁，分別配上Krug Grande Cuvée或Krug Rosé香檳，供應期至10月底（除了The Krug Room至9月底），有興趣可試試。

香檳配印度菜 另類驚喜

向來美酒佳餚均講求協調，那香檳配印度菜夾嗎？坦白講印度菜偏濃味，香檳未必跟其菜式配搭得來。早前於HAUS餐廳，試了法國著名香檳酒莊Perrier-Jouët，跟有「The Bombay East Indian Girl」之稱的印度籍女主廚Samaira Kavatkar合作的6道菜配4款Perrier-Jouët香檳體驗，東印度菜式跟香檳的配搭非常特別。頭盤Prawn Bhel配Perrier-Jouët Blanc de Blanc香檳，是印度小吃的變奏，鮮蝦與蔬果切成小粒並加入香料，酸酸甜甜的頭盤清新醒胃，配白中白香檳好夾，帶出更多白花、白桃和清新味道。

另一道菜式Heirloom Tomato Burrata配Perrier-Jouët Blason Rose NV香檳也相當合拍，番茄水牛芝士帶出香檳更多紅莓香，香檳亦提升了芝士的奶油香氣，互相輝映。下次大家吃印度菜時，不妨也試下配香檳，可能會帶來另類驚喜。Cheers！

文：黃詩詩

編輯：陳淑安

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