幸福拼圖：觸手可及的幸福

最近聽到學生分享，他和家人關係比以前更好，因為父母堅持每星期一天一起外出運動，運動後也定必聚餐補充體力，所以溝通比以往多。明白父母為家庭辛勞地工作，但有時付出一點點時間，好好享受與子女相處，積少成多，便可以促進家庭健康，也能維繫和子女的關係。

最需要是聆聽和理解

此外，筆者也鼓勵父母了解自己和子女溝通的模式。我接觸過不少默默關心子女但不擅表達的家長，當孩子找他們傾訴時，為求盡快平息事件，家長往往只顧講解道理。但其實，子女當刻最需要的是聆聽和理解，或許他們只期望聽到簡單一句：「我明白你」，待心情平復後，才聆聽父母的經驗分享。

我想分享一件最近讓我感到鼓舞的事：有一名母親努力地改善與女兒的溝通模式，她學習心平氣和地了解女兒一些行為背後的原因，因此女兒願意向母親多分享自己的生活和擔心，令她們關係大大改善，彼此更坦誠相對。學生跟我說，關係的付出是雙方的，她看到母親的努力，所以她也願意嘗試使大家的關係進步。不論身為家長或是子女，都面對一個無止境的學習過程，為了有更美好的家庭關係，這種付出很值得。

練習冥想 照顧身心靈

要擁有幸福的家庭，全家上下都必須好好照顧自己的身心靈。除了多做運動、注意飲食外，每天也可以花數分鐘練習冥想。可嘗試尋找一個舒適寧靜的環境，坐下並輕輕閉上雙眼，留意自己的呼吸，聆聽但不分析周圍的聲音，這樣已經達到放鬆的效果。坊間亦有很多關於冥想的手機應用程式或教學片方便公眾學習。

家福會關注家庭的需要，致力促進家庭關係。我們經常舉辦各式各樣的親子活動，例如早前舉辦的義工探訪獨居長者服務，有幾對親子義工一同參與。爸爸媽媽有經驗地關懷長者，配合小孩子天真活潑的問候，為獨居長者帶來絲絲暖意，這個畫面讓人看到家庭團結、建立社會聯繫的重要。我鼓勵更多家庭也積極參與親子活動，發揮每個人的長處，也一同感受家庭凝聚的力量和溫暖。

幸福沒有捷徑，但並不是遙不可及，只要每人踏出一步，幸福就會觸手可及。

文：劉凱明（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介﹕香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

[Happy PaMa 教得樂 第365期]