親子筆陣．華德物語：小華德變小惡霸？

這回讓我簡單介紹一下華德的小一生活，德國小學大多是4年制，在4年內小學生會學習德語、數學、美術、體育、英語或宗教等科目，然後就會分流去基礎職業中學（Hauptschule）、實用專科中學（Realschule）及文理科的高中（Gymnasium）等中學體制。暫時我們只談小學吧！話說德國的幼稚園完全不能定義為「學校」，所以升小一是非常重要的分水嶺，小一開學典禮更是充滿儀式感的項目。家長們在當天送孩子一個造型浮誇的大甜筒，裏面裝了水果、零食、玩具、文具和小禮物（上圖）。開學當天大家就捧着大甜筒到學校一遊，讓同學們和教師互相認識一下。然後翌日正式開展早上7:55至中午的課程。為配合大多雙職家長的家庭，大部分小學都配有下午託管，讓小朋友在學校飯堂吃午餐，然後跟同學自習和玩耍，非常貼心。

升小難交友 紙鶴解圍

雖然我們用了整整一年時間為華德準備，爺爺奶奶也傳授了不少獨門絕技，讓他在德語方面有着三寸不爛之舌，可是，真正上小學時，他卻在社交方面栽了個大跟頭。話說華德媽幾乎自開學隔天起，就收到班主任荷莉女士通知：「請你務必在家跟兒子好好溝通，問問他為什麼要在學校欺負同學們呢？」我當初以為只是誤會或個別事件，但接二連三都有不同的學生投訴被華德打屁股、推撞，我也必須嚴正處理了。

荷莉女士再三提醒，要我必須用開放式問題（open questions）發問，比如「今天發生什麼事了」或者「為什麼有同學說你打其他小朋友」，之後等待兒子自己說出原因；而非自行假設個別情境，來讓小朋友回答是或否。我當然從善如流，雖然孩子支吾以對時的確會有心急搶答的念頭，但幸好我忍耐住，見他不願意詳談時，我們就先做別的事情，等待下一個安靜的契機到來。

後來，兒子終解答了他打人的原因。他說他沒有朋友，而其他人都有各自的小伙伴，所以妒火攻心了。德國小學有不少學校都是小一、二混合班，由半班小二學生像大姐大哥一樣協助新生，原意非常美好，但想不到就正正衝擊到尚未適應新環境的華德。有見及此，我就帶華德到超市蒐購一些適合小學生的健康零食，希望在下午的自習時間透過分享小吃，拉近同學們的社交距離。但美食攻略還不及摺紙小動物，有天我輔導兒子寫作業，在等待他緩慢地寫作時，我重拾了摺紙鶴的樂趣，華德也看得目瞪口呆。為了鼓勵他寫作業，我替他準備了摺紙小禮物，讓他送給同學呢。後來教師特地發電郵來讚歎這小工藝，帶給全班同學的喜悅，以及華德多引以為傲的神情，感恩小朋友的欣賞，希望華德早日融入小學生活。

快要德國大選了，可能會有不同的育兒政策，下次再跟大家分享德國的育兒趣聞。

文：華德媽

作者簡介﹕年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

[Happy PaMa 教得樂 第365期]