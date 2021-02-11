半職爸爸：100天後會死

作者菊池祐紀曾經提到，作品的結局和自己一個朋友經歷有關，希望大家明白未來不可預測，珍惜有限的時間。

人生無常 悚然而懼

雖然漫畫中有時會出現「人沒有那麼容易死掉」等若有所指的話，但作者似乎更想告訴大家，人死之前，可以毫無徵兆。那一天，還在躊躇應否示愛，還在為人生、天氣和吃拉麵苦惱，這一天，一個尋常的善良人，就這樣突然離去。（看完結局，兒子和我不斷研究和推敲鱷魚最後其實是怎樣死掉的。）

2019年，「反修例運動」爆發，誰會想到，至今兩年，物是人非，一至於此。曾經共事的好朋友馮詩雅一年前病逝，病逝之前，還為我當時任職的雜誌寫了好幾篇在疫情下被緊急送院的親身經歷。100天，200天，500天，1000天，每一個時限，都誕生了無數「突如其來，意想不到」。那一天，還在「吹水」，這一天，共事的美術總監已經舉家移英。那一天，孩子的表哥還在一起打遊戲機，這一天，已飛到英倫入住寄宿學校。那一天，接受訪問的人暢所欲言，這一天，成了罪犯，身陷囹圄。

把時間再推前，誰會想到，當年我在《香港時報》做實習記者，第一個採訪對象何俊仁，今年5月因為參加2019年10月1日「沒有國慶，只有國殤」遊行，被法官判入獄18個月。那一年，他開記者會，指控警方「屈打成招」，要求釋放3名被捕年輕人。當年彭定康任港督，那3人很快獲釋。那時的何俊仁不及今天知名，立法局補選，敗了給鄉事派鄧兆棠，大家認識他，更大機會不是來自他的政黨，而是他多次赴日為中國「慰安婦」索償訴訟，以及其後多次親赴釣魚台宣示中國主權。這些「當天」和「今天」，若用電影鏡頭剪接在一起，每個人都會悚然而懼。

驚心動魄的《桃花源記》

這個暑假，讓兒子背誦陶淵明的《桃花源記》，我卻看到該文意在言外的驚心動魄。沒指明但暗示明顯的是，桃花源繁榮和平而且沒有「官患」，所以聽到漁人講外面的世局，「皆歎惋」，這個「歎惋」應是「感到恐怖」的修飾語。最後大家千叮萬囑，漁人不要對外泄漏桃花源，漁人表面應承，怎料一出去就告訴地方長官，長官即拉大隊搜尋，結果無功而還。想是桃源中人三言兩語，已知外來者人心險惡，暗中派人跟蹤漁人，把他「處處誌之」的記號拿掉。

桃花源，最後得保平安嗎？還是，好像鱷魚阿綠一樣，突然死掉？

但願孩子幾十年後回想《桃花源記》，想到的，和爸爸今天想到的不一樣。

文：張帝莊

作者簡介﹕資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第365期]