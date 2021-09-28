小學雞媽媽：適應台灣高中新課綱

3個面向談核心素養

小子回來說：「感覺教師很適應108課綱。」「108課綱」是台灣在2019年實施的12年國民基本教育藍圖，分3個面向談核心素養：「自主行動」是要引發學生的學習動機與熱情，成為主動學習者；「溝通互動」引導學生開展與自我、他人、社會、自然的互動能力；「社會參與」強調共好，包括「具備自我文化認同的信念，並尊重與欣賞多元文化，積極關心全球議題及國際情勢，且能順應時代脈動與社會需要，發展國際理解、多元文化價值觀與世界和平的胸懷」。

今年是實施新課綱的第3年，爭議依然不少，有批評指課程內容「只談素養不談基礎」，也有家長和學生對新評核方式無所適從。新住民如我們還在體驗中，但總希望台灣趕上世界教育潮流，縱有跌碰，腳步踉蹌，也要堅持走到進步的路途上。

這些日子以來，全世界都在動盪中得到新體悟：時代的進步，從來不是必然的。假如，開倒車的力量愈來愈大，大得個人無法抗拒，怎麼辦？我們大概都得痛苦地承認自己不知道。但是，如果每一個分到痛苦的人，都更謹慎地做好能力以內、小小的正確的事情……

重視自主學習 鼓勵討論

回到台灣的「108課綱」。它雖然更重視自主學習，但考核方式（尤其是國中）依然由選擇題主導，更沒有像香港過去的「通識科」那樣開放作答。然而，沒有一門獨立科目，不代表不能鼓勵討論、不能訓練批判思考。像小子在高中遇上的歷史科教師。

文：蘇美智

作者簡介﹕家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

[Happy PaMa 教得樂 第365期]