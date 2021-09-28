專家教路：模擬面試 準備6大題型

Miss Chu綜合多年教學心得，歸納出6大面試題型，學生宜作出針對性準備：

(1) 自我介紹

．你有什麼個人興趣？你最愛哪個科目？請分享小學生活最難忘的經歷。

作答技巧：

回答這類題目，同學緊記提供答案後，必須作出解釋：我的興趣/喜愛的科目是_______，因為我喜歡_______。

若是分享難忘經歷，就需要組織事情的前因後果，並表達感受和體會：我曾_______，最後_______。這件事讓我學懂了_______，我以後_______。

(2) 1分鐘短講

．用3個詞語創作有意義的故事，例如：颱風、工具與練習。

作答技巧：

學生宜運用起、承、轉、合的敘述技巧去設計故事，並在當中設定至少兩個主角，這樣較容易刻劃情節。最後，可用少許個人感受「從此以後……」作結。

(3) 單詞短講

．圍繞一種日常生活物品解說，例如：八達通、智能電話。

作答技巧：

可把主題拆細成幾個部分闡述，先是「這是什麼？」（八達通是香港常見的支付系統，透過內置晶片於接收器上拍卡，即可完成付款……），之後談談它的「影響」，影響先從個人、朋友/家人說起，再延伸至社會/世界。最後，作出總結（所以我喜歡使用八達通，因為……）。

(4) 開放式題目

．有什麼比金錢重要？為什麼？

．請用一種動物或物件來形容自己。

．這次疫情，帶給你什麼體會？

作答技巧：

學生應選擇一些正面、有正能量的答案，例如「我認為健康比金錢重要」、「我會用綿羊/兔子（淳樸）來形容自己」，繼而作出合理解釋（原因），之後引入經歷（我平日……）、感受（我覺得……），帶出得着（我學到……），最後作小總結（所以……）。

(5) 選擇式題目

‧（有選項）如果要在冷氣機、洗衣機、電腦和雪櫃中捨棄一樣，你會選擇什麼？

‧（沒選項）如果你是學校的校長，你會選擇刪除哪條校規及加入哪一條新校規呢？

作答技巧：

．回答有選項的題目，例如捨棄一樣電器，可先逐一解說各選項的特性，然後說明捨棄它們會帶來什麼後果，最後再取其輕，作出選擇（結論）。

．回答沒有選項的題目，學生可替自己設定選項，以收窄題目的範圍。以刪增校規為例，可先羅列幾則校規（我們的校規包括學生必須每天準時回校上課、保持校園清潔、課堂期間不得擅離座位……），之後選擇刪除其中一則（刪除不得擅離座位），並作出合理的解釋。繼而想想刪除這則校規後，會衍生什麼問題，再從「補救」的角度，新增一條校規（只可離開小休不可超過5分鐘），讓答案更顯工整。

(6) 是非題

．你是否贊成中學禁止中一學生外出吃午餐的規定？為什麼？

作答技巧：

不論你選擇贊成或反對，都應該把兩者略作分析。例如贊成的原因，是怕中一生未熟悉學校周邊環境，易生意外；反對的原因，是此舉會令學生感覺受約束，有礙投入中學生活。然後權衡利害，作出選擇，並說明你的理由。

■小組面試 5招製造加分位

除個人面見，很多學校都有小組面試環節，Miss Chu表示，要在同組對手中突圍而出，不單要勇於發言、言之有物，還要適當地運用小技巧，為自己製造加分位。她傳授以下5招：

1. 要與其他同學保持良好的眼神接觸及禮貌的態度，時刻保持微笑

2. 別人提出跟你不同的意見時，要表示明白和理解，小組面試不是要「拗」贏所有人

3. 自己發言完畢，可用提問形式邀請下一個同學表達意見；或嘗試引導話題，讓組內較少發言的人有機會發表意見，塑造樂於助人的形象

4. 當同一意見出現較多時，可主動以歸納法，先總結各人的想法，讓老師知道你一直專心聆聽，之後才說出自己的意見

5. 在意見兩極時，則可擔任協調者角色，嘗試找出不同意見者都能接受的觀點

[Happy PaMa 教得樂 第365期]