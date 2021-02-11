「蛛媽」抵受嘲諷 堅守500蜘蛛愛不滅

但一談回毛蜘蛛，她眼中馬上綻放出柔情：「我當自己係阿媽，當佢哋係仔女。」別人的冷言冷語，沒減少她對毛蜘蛛的熱愛。這不止是一個養寵物的故事，也是一個如何抵擋冷嘲熱諷，守住一門興趣的故事。

毛蜘蛛 毛公仔 稱同樣得意

嘶嘶、嘶嘶、嘶嘶……Hemans家中飯廳迴盪着蟋蟀的叫聲，閉眼聽着，差點以為四周是郊區曠野。其實眼前是一整排疊滿蜘蛛飼養箱的鐵架，箱內專養毛蜘蛛，顧名思義，就是渾身佈滿幼毛的蜘蛛。為免餓壞她的「蛛仔蛛女」，Hemans會在家中長備數百隻蟋蟀。最近她還「添置」幾條蜥蜴、兩條蛇來養，弄得家裏十足一個蜘蛛、爬蟲館。然而走到廳堂另一端，倏忽飄來一股少女氣息。雪白的蕾絲紗套，妥妥貼貼地蓋着一部黑色鋼琴，琴頂擺放了不少毛公仔，鬆弛熊、布甸狗軟趴趴地伏在琴上。這端是人見人愛的毛公仔，那端是人人警惕的毛蜘蛛，怎看都格格不入的兩種東西，Hemans倒看出它們有異曲同工之妙：「毛茸茸、肥嘟嘟的，好得意啊。」

Hemans正職教琴，時有學生來她家學琴，儘管大多數人已對老師的寵物習以為常，有些人仍會「咿嘩鬼叫」，「有個五六年班的學生，總係要話好驚、好核突、好恐怖」。事實上，別說是小孩，很多成人也怕蜘蛛，正當Hemans拿出一隻墨西哥紅膝準備拍照時，同行的男攝記馬上彈開：「你畀我行遠少少，我換支長鏡先！」

4歲植樹遇蜘蛛 一見鍾情

一隻小小蜘蛛，足以嚇壞不少城市人，但Hemans從小就對這八足小動物情有獨鍾。初次遇上蜘蛛，是4歲那年，她和媽媽去植樹，一次小蜘蛛爬上她手，8隻腳緩緩在她手心經過。小妮子沒半點害怕，還驚訝蜘蛛的動態多麼獨特。中三那年，她和同學逛金魚街，看見一間有售渾身酒紅色絨毛的紅玫瑰蜘蛛的店，她發現那毛茸茸的質感，與她喜愛的毛公仔有幾分相似。在同學的殺價聲中，店主開出了一個中學生也能負擔的價錢，Hemans就這樣買下人生第一隻毛蜘蛛。

那是戰戰兢兢、既興奮又害怕的第一次。想把蜘蛛拿上手，又怕牠橫衝直撞，難以控制，「不是所有動物都可溝通的，蜘蛛想衝就衝，爬來爬去，你制止不了的。牠有可能攻擊你、咬你，亦可能一聲跳落地就跌死」。當時互聯網不發達，Hemans不懂「爬文」，只知要買蟋蟀餵牠，「不懂餵水，又不知蜘蛛會脫皮，幾個月後就養死咗」。當時她還為此哭了一陣子。

逐隻照料 每次花上8小時

不久家人安排Hemans到英國讀書，學校宿舍寒冷潮濕，不便養蜘蛛，她間中便買蜘蛛毛公仔一解心癮。幾年過去，Hemans從大學音樂系畢業，決定回港發展，最讓她興奮的是，終於有自己地頭養蜘蛛了！自此她白天教鋼琴，晚上打理蜘蛛，家中蜘蛛愈買愈多。每個星期，總有幾晚她得花上7、8小時照料蜘蛛，逐隻餵食、噴水、拍拍照。有時她安排蜘蛛繁殖，把公蛛和母蛛共置一箱，也要花額外時間看顧牠們交配，「不mon住就好易母食公，過程是好悶，但一行開又會出事」。交配成功，便要注意母蛛的懷孕狀况，到臨盆一刻，更要幫忙接生，準備合適溫度、濕度讓蜘蛛育兒。養兒一百歲，長憂九十九，這個阿媽不時夢見蜘蛛互相殘殺，遭遇不測，「我成日都擔心牠們，未試過夢見牠們是開心的」，她無奈地笑說。

毛茸茸的動物明明多的是，究竟為何連主人也認不到、與人類難以溝通交流的蜘蛛，偏偏得到她歡心？「可能好多人鍾意嘅嘢，我唔鍾意。除非係我本身已經好鍾意嘅，例如毛公仔、角落生物，好多人鍾意我也會繼續鍾意。」她直言不要稱她為「animal lover」，「我不是全部寵物都喜歡的」，同一屋簷下，哥哥養的貴婦狗、混種松鼠狗，她絲毫沒興趣碰牠們，河水不犯井水，多麼愛恨分明。

談音樂，也能發現Hemans的另類因子。她自幼參加合唱團，4歲便向家人要求學琴，中學考獲演奏級，中三四已認定自己將來會從事音樂行業。如今她教古典音樂為主，卻偏偏不太愛聽貝多芬、莫扎特等受大眾喜愛的音樂巨人，而是偏好常見於20世紀、實驗性較強的曲子。她也聽中文流行曲，但情緒平板、唱功欠奉的作品就可免則免，「例如我都幾憎Twins」，倒是器樂和歌喉兼得的王菀之、樂隊per se合她心意。

Hemans養蜘蛛、玩音樂，斷斷續續20多年。前者尤其讓她聽盡人們的冷嘲熱諷，「話我變態、黐線、咁核突，揦埋口面問我點解咁做，我就覺得關你咩事啫」。她直言即使自己從小討厭嬰兒，對洋娃娃玩偶避之則吉，也不會在朋友的BB相片下留言攻擊。「很多人分不清禮貌和言論自由的界線，話你怪，話你唔應該咁養動物，扮晒專家，或懶係搞笑，卻從不會站在別人的角度思考。」

眼界開闊 學會尊重人

聽得多無理謾罵，Hemans已練成左耳入右耳出的技能。她慶幸這門不太尋常的興趣，令她練成比一般人開闊的眼界，「玩蜘蛛、爬蟲的人，與玩貓狗的人，眼光是很不同的」。她說蜘蛛、爬蟲愛好者一般較包容，較尊重彼此，而她遇過一些貓狗愛好者，會以養貓狗的標準量度她，說三道四。她正色說：「當我接觸過這類人，我會學懂不這樣對待別人。」話畢她便把毛色各異的蜘蛛逐隻介紹，你看這隻墨西哥紅膝，膝上的橙紅毛髮多艷麗；還有這隻金屬粉尾，粉紅色的毛好美啊……看着看着，這些步履輕盈的小傢伙其實不可怕，可怕的，從來都是傲慢與偏見。

文：宋霖鈴

編輯：林曉慧

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