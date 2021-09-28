拆解3大錯誤姿勢 無繩滑水 浪尖上打卡

不過，wakesurf看似容易，實戰起來又是另一回事，不少新手「起水」失敗，還未成功站在滑水板上，就喝海水喝到「飽」。今次請來wakesurf教練，逐一講解新手易犯的錯誤，幫助大家做到「打卡pose」!

近年新興的wakesurf與wakeboard（滑水）有何分別？有約2年無繩滑水經驗的wakesurf教練黃維珍（Regine）說，兩者皆由特別滑水快艇在船的尾部製造波浪，毋須依賴自然風，也能享受衝浪的快感。但wakeboard的板需要固定腳掌，依靠船的力量在水面做花式動作，爆發力強，對玩家體能要求也偏高；wakesurf的玩法則相對更接近衝浪，玩家依靠快艇的力量「起水」，在海浪上穩定後即可拋掉繩，相對容易入門。

看着Regine在水中毫不費力地起水、上浪下浪，表演各種花式動作，記者也興致勃勃想馬上下水打卡！但新手該怎麼做？

核心肌肉收緊平衡 手腳要hea

Regine說，無繩滑水與衝浪、滑板等板類運動類似，雙腳分前、後腳。「通常上樓梯第一步踏出的腳就是你的前腳。左腳在前稱為regular，右腳在前則是goofy。」哪隻腳在前沒有對錯之分，舒服就好。假設你的前腳是右腳，把板頭朝向右方；玩家雙腳分開，把腳跟一左一右放在板的邊緣。「腳趾指向天，膝蓋不要內扣，雙腿張開，雙手伸直拿着繩子handle，把上半身往滑水板的方向壓，這就是起水的預備姿勢（詳見「起水步驟」）。」Regine一邊示範，一邊詳細解說動作要點。

玩家預備好後，快艇會加速，這時可把腳跟向下壓，滑水板就會順勢貼在腳掌。「這時候我們只需要做一件事，把腳跟往臀部方向收，這樣我們就能蹲在板上。」接着，把盆骨推向右邊，眼睛望向3點鐘方向，整個人向右方前進，再慢慢站起來。「把腳掌挪到板的中間，滑水板沿着浪回到船的正後方，完成起水。」稍微移動重心，感受滑水板在浪上前後移動，穩定後就能把繩子拋回船上，享受在浪上馳騁的快感。

知易行難，記者嘗試了3、4次起水仍不得要領。Regine說，只有約三成學生第1次接觸wakesurf就能起水、甩繩，成功要點在於「張馳有度」：「收緊核心與臀部肌肉，在板上保持平衡，但手、腳等其他部位則要『hea』才玩得好。」

精神高度集中 稍分神影響做花式

26歲的陸可綾（Kelly）也是wakesurf愛好者，今年更在香港滑水總會舉辦的wakesurf比賽中勇奪第3名，她認為有其他運動經驗則更易上手，「除了用核心肌肉平衡，wakesurf更強調身體重心微調，精神需要高度集中，稍稍分神就會影響花式動作」。

Regine說：「相比一般可以隨時練習的陸上運動，如跑步、踢足球等，wakesurf想進步更加難。要租船、好天氣才能出海練習，不停訓練肌肉記憶與『水感』。」不過她指練習wakesurf付出的時間與收穫是成正比，靠實戰汲取失敗經驗才能慢慢進步。

跌倒即放繩 起水後忌手臂套繩

練習起水前，一定要注意無繩滑水的安全事項，避免樂極生悲。「新手玩wakesurf，起水時跌倒是常有的事。當你覺得自己快要跌倒，就緊記鬆手放繩，否則船會拖着你一直往前衝。」Regine補充，快艇從減速到完全靜止需要一段距離，為免出意外，落水的同時要記住放開手上的繩子。第二，不少人起水後貪方便把繩子套在手臂上，但原來這樣做非常危險。「千萬不要這樣做！海面情况千變萬化，一旦船前面有浪，或者船家突然加速、轉彎避開附近的船隻，繩子突然扯緊就會扯傷你的手臂，後果可能很嚴重。」

此外，Regine提醒玩家放繩時一定要把繩甩到浪的另一側，或確保船上有人接繩。「假如繩在你附近『盪下盪下』，船一轉彎，半隻手臂粗的繩『飛』上來勒住脖子，後果不堪設想。」

穿防寒衣 秋涼仍可玩

想玩wakesurf，一般熱門海域如大埔、西貢、淺水灣、將軍澳都能玩，不過在香港租wakesurf快艇不便宜，一般每小時約需1000元；加上wakesurf屬於熱門的水上運動，不少船家假日檔期一早爆滿，大家最好提前2星期預訂。Regine建議3個人玩2小時左右，每個人約有30至40分鐘練習時間，對於新手來說已經足夠。

雖說中秋過後天氣會開始轉冷，但有興趣接觸wakesurf的朋友不用擔心，只要穿上防寒衣，一樣能體驗滑水帶來的樂趣。

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齊學無繩滑水

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文：沈晴

編輯：梁小玲

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