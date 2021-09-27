養生帖：由頭痛到背 白領久坐「傷血肉」

43歲男士，從事電腦程式工作，因背腰痛求診，指半夜腰背痛醒，痛楚影響食慾和睡眠。其表情憂愁，檢查背肌及腰肌繃緊僵硬。治療以針灸推拿鬆解繃緊，中藥以活血通痹、疏肝解鬱。持續1周後背痛大減，守前方藥及手法治療，並建議更換牀褥。及後按病情進展，中藥改以活血通絡、補肝腎、強筋骨、疏肝和胃、養心安神，以及理氣通絡、滋肝養血等藥方。

病人是因為筋肉勞損，加上精神壓力，頸項肩背肌肉繃緊，過軟的舊牀褥亦是慢性幫兇。治療加上生活配合，事半功倍。

36歲男士，長時間電腦工作，習慣夜睡遲起，日夜顛倒；左偏頭痛伴頸肩痠緊疼痛持續1年，最近1個月病情加重，頭痛如裂，伴眼痛腫脹，每天服止痛藥。來診時見倦容，檢查頸肩背見多處肌肉勞損及繃緊。治療以針灸推拿鬆解肌肉，中藥以滋陰養肝，平肝降火。針藥後左偏頭痛減，頸肩緊痛紓緩，精神改善。

病人是因為長期勞神及熬夜，耗損肝血腎陰，頭目不榮。陰虛則陽亢，青年人易動氣，肝膽之火上衝，則見偏頭痛，甚則三叉神經痛。對證治療，治以平肝降火，滋陰柔肝。加針灸推拿鬆解頸項肩繃緊，使經絡氣血調暢，通則不痛。頸肩痛緩解，頭痛漸除。

長處冷氣間 易寒邪增痛症

痛症很常見。辦公室族長時間坐着工作，缺少運動，難免引致各種勞損與痛症；加上辦公室多為中央冷氣，白領處於寒涼室溫，易感寒邪，以致寒凝血瘀，增加痛症產生和反覆發作機率。長期坐在辦公室工作的你，感同身受嗎？

冷氣過度、姿勢不當、氣血不足等，都是辦公室痛症常見原因。辨證以虛實為要，所謂「通則不痛」、「不通則痛」、「不榮則痛」。實則寒凝、氣滯、血瘀等引起氣血經絡不通，造成痛症；虛則氣血肝腎不足、筋脈失養，亦造成痛症。常見徵狀包括頸痛、頸肩痛、腰背痛、小腿痠脹、頭痛等。

坐姿不當 腰椎勞損傷小腿

對着電腦工作，保持同一姿勢，肌肉易見繃緊；長時間則引起頸痠，繼而肩頸痛。而座椅與工作枱的高度、背椅弧度和軟硬度，是影響腰背痛的關鍵。坐着時，腰椎壓力是站或行走的3倍，坐姿不當會造成腰椎勞損，初則腰背痠軟或乏力，久之則見腰痛，甚至腰腿痹痛。另外，長時間坐着，小腿循環欠佳，至小腿痠軟乏力，甚則痠脹痹痛，青筋脹見。

《素問‧宣明五氣篇》云「久視傷血，久坐傷肉」。因此久坐電腦工作，最傷人血肉。氣血虧虛或肝腎不足，精氣不能上注頭面，則易見虛勞性頭痛。若時有怒火或心情不舒，肝火上犯，則易見實證的頭痛。

虛寒飲黑糖薑茶 溫通血脈

病向淺中醫，若有痛症出現，應盡早求醫，以防止惡化，亦可減省治療時間。日常要注意以下事項：

‧辦公室冷氣溫度建議在25℃左右

‧避免冷氣風口直吹。應注意後頸、肩膊、腰背、雙膝的保暖。頸後大椎穴及腰背為陽氣所聚，關節位為風寒之邪所侵，建議穿長袖衣物或用披肩圍巾保暖

‧虛寒體質之人，可常飲用黑糖薑茶、桂枝桂圓紅棗茶或溫通血脈之茶飲

‧每15至30分鐘伸一伸懶腰。每小時起身走走，或到茶水間斟杯暖水。讓身體四肢舒展，有助經絡氣血循環，減少勞損狀

‧充足茶水，保持新陳代謝，體液充足

文：吳嘉麗（香港中文大學中醫學院校友會會員、註冊中醫）