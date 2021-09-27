知多啲：追星3級制 盡頭是病態？

第一級：娛樂社交型

（entertainment-social）

「我都有喺尖沙嘴嗰張巨型海報打卡……」、「首新歌真係好感人……」，偶像的點點滴滴都成為粉絲與身邊人分享，或共同話題，令人感到快樂，這類追星行為可理解為一個娛樂和社交的功能。

第二級：個人情感型

（intense-personal）

有粉絲會用「我係某某老婆」、「某某係我女神」來形容自己跟偶像關係，這類屬於個人情感型，他們會感覺到自己與偶像之間存在強烈的情感聯繫，有時甚至出現過度迷戀的特性，跟偶像建立了一種虛擬親密關係，滿足自我的情感訴求。

第三級：邊緣病態型

（borderline pathological）

邊緣病態型的追星行為，是指粉絲對偶像的愛慕完全到了非常瘋狂、非理性、走火入魔的地步；如辭工追星、揚言非偶像終身不嫁不娶等，甚至跟蹤偶像、潛入偶像寓所等，侵犯到別人私隱。除自己日常生活外，與身邊人的關係亦大受影響。他們有可能陷入「情愛妄想症」，偶像在他們心中處於一個極度重要位置，整個人生都陷入與偶像談戀愛的妄想之中，且信念堅定不移。

堅信與偶像相戀 或情愛妄想症

「情愛妄想症」屬精神病，患者可能陷入與偶像（對象可以是明星、名人、上司等）談戀愛的妄想之中，且深信不疑。或許你會問：「迷明星竟會變成精神病！追星豈不是很危險？」大家又毋須過分擔心，廖嘉敏解釋：「情愛妄想症是一種少見的精神疾病，並非單由追星行為而引發，一般由於先天因素加上後天壓力事件而誘發，其中一些患者會做出異常追星行為，但並非所有患者都會如此。」其實在心理學層面分析，追星可給人不少正面的好處，如身分認同、正向情緒等。