粉絲無分性別年齡性格 「追星」尋自我 逆境強心針

無論哪個年代，總有瘋狂粉絲。對於追星族，大家有很多批判：追星毒害青少年思想；內向的人不夠自信心，唯有單向迷戀明星來得較有「安全感」……

專家強調，追星不是壞事，從中可尋找身分認同，提升正向情緒。

究竟性別、年紀、性格與追星有沒有關係？註冊臨牀心理學家廖嘉敏表示，在很多文獻指出，追星與否，跟性別、年齡、性格等都沒有重大關係；「說追星是一個人們追求理想中自己的心理現象，反而更有根據」。

單向關係視為親密聯繫

廖嘉敏表示，有多個心理學理論可用來分析追星行為，其中一個早於1956年，心理學家Donald Horton及Richard Wohl提出「擬社會關係」（parasocial relationship），隨電視這類大眾媒體的流行，兩人觀察到，人們開始和電視中的人物產生互動感覺。

此概念用來描述人們跟迷戀對象（如明星）之間一種單向關係。人們感覺跟對方建立了真實社會關係，並將他們當成自己真正朋友，對方任何舉動或情緒都會觸動到自己：「他剛才望着我這邊，對着我笑啊！我好幸福啊！」即使跟對方沒有真實或只有有限的互動，自己亦會投放大量時間、精力、資源在對方身上，從而感受與對方好像有種親密聯繫。隨流行文化愈來愈多元化，現今大眾所迷戀的對象，不再局限於明星，還有運動員、YouTuber、KOL等。

偶像貼近理想中的自己

我們從媒體中認識明星，對方根本不知道我們是誰，為何我們仍會死心塌地迷戀對方？近年追星族年紀層相當廣泛，不再是年輕人專利，為何年紀較成熟，甚至媽咪級亦沉迷當中？

廖嘉敏解釋，從「擬社會關係」概念，可理解為我們被明星身上一些特質迷倒，如外表、個性、經歷、人生態度等；希望透過與對方單向「連結」，得到共鳴，讓自己擁有相應的美好價值，亦進一步貼近理想中的自己。「年輕粉絲在偶像身上找到自己嚮往的理想人生特質，如吸引的外形、洋溢的才華、追夢的熱誠、謙虛的態度等；追隨偶像就像跟這些理想特質聯繫起來，拉近自己與美好價值的距離，人也變得充滿正向情緒。而較成熟的粉絲則可能因其他因素而被『收服』，例如偶像熱血追夢的經歷，令自己回憶起年輕時的美好點滴，感到共鳴等。」

「圍爐取暖」獲身分認同

另外，也可以從心理學中「社會認同理論」（social identity theory），來解釋追星行為。心理學家Henri Tajfel在1970年代提出，藉與某人或團體建立關係（通常有共同特徵、喜好、行為），個體感受到自己屬於該群體一員，進而感受到此群體帶給他重要的情感、自尊及具有價值的意義。

廖嘉敏指出，身分認同對成長很重要，尤其是青少年階段。小時候對生活認知，絕大部分由父母灌輸，這時我們會覺得父母是世上最叻，自然也成為自己人生目標。踏入青少年階段，心理發展轉變，加上社會閱歷漸多，我們渴求建立自我身分、獨立自決，便向外尋找人生目標，如明星。喜歡同一明星而凝聚起來的粉絲，縱使彼此沒有真實或只有有限互動，但卻有一種身分認同（屬於某團體的歸屬感），一同為偶像的美好而努力。

除了身分認同，廖嘉敏認為，追星對提升自我價值感、調節情緒等方面，也發揮正面幫助。生活總不會一帆風順，感到壓力、遇到逆境時，聽一聽偶像某首歌曲、想一想偶像的奮鬥故事等，縱使面前的難關，未必即時出現解決方案，但心靈上恍如添了一支強心針。

廖嘉敏指出，因追星現象而衍生的一些群組，如「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，成員就共同經歷（即另一半迷戀MIRROR）圍爐取暖，之後慢慢分享其他生活點滴，在疫情下，人與人要保持着社交距離，多一類這樣的連結，尤其重要。

文：黎芸迪

編輯：林曉慧

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