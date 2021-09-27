知多啲：：專家：港人口密集 難全面解禁

【明報專訊】新加坡早前宣布開關，「與病毒共存」，卻因確診數字回升而重新收緊防疫限制；而香港繼續以「清零」為防疫目標。感染及傳染病科專科醫生曾祈殷認為兩者並無牴觸，可以並存。「清零是我們對抗新型冠狀病毒的態度，須保持外防輸入、內防擴散的態度，不能輕率。一旦有感染爆發，須有尋根究柢的心態。而所謂與病毒共存，則是在經過近兩年的抗疫過程裏，我們明白到，新型冠狀病毒就好似愛滋病毒一樣，不是個別政府可控制或消滅，這個病毒可能繼續存在多幾年甚至更長時間，我們應該從不同方向，尋求方法對抗，包括研發針對的抗病毒藥、準確的快速測試和更有效的疫苗等，直至有一天可以消除此病毒。」