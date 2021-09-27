知多啲：中和抗體不足 淋巴細胞支援

‧中和抗體水平 迅速反擊

接種新冠疫苗後，免疫系統產生中和抗體，日後一旦有新冠病毒入侵，中和抗體就能迅速反擊，阻止病毒入侵細胞。目前雖然沒有一個標準界定何謂有效水平，但普遍認為水平愈高，保護力愈好，特別是對抗變種病毒。

‧B淋巴細胞 產生免疫反應

新冠疫苗能產生記住新冠病毒的B淋巴細胞，有助人體於將來再次對抗相同病毒。日後一旦再次入侵身體時，這些記憶細胞就會產生免疫反應，產生大量抗體和T淋巴細胞，清除入侵的病原體。

‧T淋巴細胞 攻擊感染細胞

新冠疫苗能產生具識別和殺死新冠病毒的T淋巴細胞，身體一旦受新冠病毒感染，這些T淋巴細胞會直接攻擊那些已經被新冠病毒感染的細胞，令病原體無法在細胞與細胞間互相傳播。

資料來源：感染及傳染病科專科醫生林緯遜、感染及傳染病科專科醫生曾祈殷

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