誰要打第三針？ 免疫系統差 長者 癌症

英國和新加坡採取「與病毒共存」的政策；香港仍堅持以「清零」為目標。究竟誰對誰錯？

打加強劑 對付變種病毒

本地專家組以至多國政府，已開始研究接種第三劑新冠疫苗，加強對高風險群組的保護。以色列於7月開始為國民接種第三針，最初由60歲以上開始。「所謂『第三針』，即是『加強劑』，接種第三劑新冠疫苗，以加強保護效能。」感染及傳染病科專科醫生林緯遜指出，打第三針背後主要基於3個原因：

1. 疫苗產生的中和抗體隨時間下降。中外有關疫苗抗體的研究都發現，中和抗體水平在接種6個月後開始下降，換言之，疫苗保護力亦因而下降。

2. 醫學界早已預料病毒會不停變種，而且會愈變愈厲害。目前來說以delta變種病毒影響最大，其傳染力比原始病毒高得多，基礎繁殖率（R0）高達8（原始病毒為2.5），身體需要有更高的中和抗體水平對付變種病毒。此消彼長下，就需要接種加強劑。

3. 目前醫學界普遍認為，特定群組有迫切需要接種第三劑疫苗。「當初疫苗進入中期以至第三期臨牀測試時，都排除了免疫系統受損的人士，包括正接受化療的癌症患者，曾接受器官移植的人士和愛滋病患者等。到疫苗全面接種後，始發現這些人士接種後產生的中和抗體水平不足，甚至完全無法產生抗體，因而需要接受第三劑以增加疫苗保護力。」林引用《新英倫醫學雜誌》研究作例子，「研究追蹤一批曾接受器官移植的人士，接種兩劑mRNA（復必泰）新冠疫苗後，只有四成人產生足夠中和抗體，接種第三劑後則增至近七成，反映加強劑對這群組的重要」。

免疫系統受損 難產生足夠抗體

除了免疫系統受損人士，感染及傳染病科專科醫生曾祈殷認為：「醫護人員、院舍職員，還有經常接觸入境者的機場、口岸工作人員，以至警隊都屬於高風險群組，中和抗體需長期維持高水平，應優先接種第三劑疫苗。」

什麼時候打第三針最適合，就要因應完成接種頭兩劑疫苗的時間。現時有多個國家開始為「高風險群組」打第三針，大都是早於去年12月開始為國民接種疫苗，此刻中和抗體水平逐步下降。此外，這段時間「補針」，有助預防秋冬再度大規模爆發感染。林緯遜補充：「當然，在決定何時為特定群組甚至全民接種第三針時，應先考慮當地接種疫苗種類，所產生的中和抗體水平有多高？此外，疫情形勢和疫苗接種率都是考慮因素。」林舉例，新西蘭在嚴密封關下，只有零星確診個案；菲律賓則疫苗覆蓋率偏低，接種了兩劑的人口不足兩成，兩國均沒有讓國民打第三針的迫切需要。

至於本港，衛生防護中心轄下兩個科學委員會開會討論接種第三劑疫苗的問題。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌會後表示，接種者將來需要補打1針，特別是免疫系統失調的人，例如曾接受器官和骨髓移植、服抗排斥藥的病人和長者。曾祈殷指出：「就目前接種率來看，相信好大可能有剩餘疫苗，給高風險群組接種第三劑也屬合適做法。」

半年後保護力下降 仍減重症風險

英美均有研究發現，接種兩劑mRNA新冠疫苗，保護作用在6個月後開始減弱。對一般人而言，不等於疫苗無保護效用，仍然有效減低死亡率、住院以至出現嚴重併發症的風險。不過，以下類別患有自身免疫系統疾病的人士，即使接種新冠疫苗，身體都無法產生足夠的中和抗體，則被界定為高風險人士，相對有需要打第三針。包括：

‧年紀較大，免疫系統較差的人士

‧曾接受器官或骨髓移植，正服用抗排斥藥人士

‧患有自身免疫系統疾病，包括紅斑狼瘡症、強直性脊椎炎等病人

‧接受抗癌藥物的人士

‧接受愛滋病藥物治療的人士

‧服用壓抑免疫系統藥物的人士，如接受高劑量類固醇藥物治療

文：葉凱欣

編輯：梁小玲

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