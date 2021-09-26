通識導賞：Mutti（媽咪）湊大的默世代

點解德國人叫默克爾做媽咪？

Oguzhan Armutcu

移民後代（23歲）

當歐洲內外有什麼社會問題，都會見她介入和現身克服困難，我想是冷靜及政治手腕令她得到這個稱呼（想cute啲可以叫Mutter）

Jan Wenzel Schmidt

AfD成員（29歲）

2015年她想拯救全世界，想德國接納所有人，是真的把他們請到德國，有此稱呼就因為她以情感輕率用事

Leon Rauch

社民黨成員（24歲）

我沒特別喜歡這個稱呼，因為有貶低的意思，將德國首名女總理貶低為母親的角色

June Kanamea

移民後代（29歲）

我好亂喎，又唔見叫男總理做Vati、Papi嘅。我不覺得她特別聚焦家庭政策，但她多數講得出做得到

Ada Spiess

氣候運動參與者（18歲）

是對她的肯定和拿她來說笑吧，身為女總理，她面對很多偏見，叫佢阿媽似係想將佢簡化成一個女人

Carla Reemtsma

氣候運動參與者（23歲）

性別主義囉。雖然「媽咪」是讚她會關懷、理解人，這是她執政上走妥協方向的特色，但也是性別主義，講到唔使咁認真對待佢呢個人咁

Ferdinand Vogel

AfD成員（30歲）

我理解唔到個花名點嚟，母親應該關心、最重要愛護孩子，但她又沒孩子，兼漠不關心和冷淡

Sue Röders

無黨派（29歲）

代表一種感覺：「媽媽會把事情辦妥，不用擔心，我們都信她，沒事的。」

Lilli Fischer基民盟成員（21歲）

無論現在還是過去，她對於國家都似阿媽，尤其2015年難民危機時展現出她是最有關懷的政治人物之一，你可以話因為佢係女人，亦都可以話佢係做自己

一個在默克爾時代長大的後生仔，會經歷什麼？

由德國語言協會評選的「年度詞彙」帶我們想像16年來德國人走過的路。

◆2005年◆

【Bundeskanzlerin】（聯邦女總理，專指女性）︰基民盟黨魁默克爾當選德國總理；YouTube成立

◆2006年◆

【Fanmeile】（球迷大道）︰德國主辦世界盃

◆2007年◆

【Klimakatastrophe】（氣候災難）︰聯合國氣候變化專家組IPCC發表第四份報告書，成為全球暖化威脅一大警告；蘋果發表第一代iPhone

◆2008年◆

【Finanzkrise】（金融危機）︰全球金融海嘯爆發

◆2009年◆

【Abwrackprämie】（汽車報廢津貼，為支援汽車業推出報廢舊車買新車的津貼︰9月大選，基民盟勝選，與自由民主黨合組執政聯盟

◆2010年◆

【Wutbürger】（憤怒公民，龐大鐵路計劃Stuttgart 21引起示威抗議，主要推手巴符州基民盟政府後來在選舉失利，綠黨首次獲得州長之位）︰葡萄牙、意大利、愛爾蘭、希臘、西班牙出現經濟危機，德國撥224億歐元援助希臘；阿拉伯之春爆發，難民潮開始湧入歐洲

◆2011年◆

【Stresstest】（指對銀行的壓力測試，亦指對Stuttgart 21建造工程、3．11後德國對核設施的測試）︰日本福島核事故發生後，德國定下目標，2022年前關閉全國17座核電站；敘利亞爆發內戰

◆2012年◆

【Rettungsroutine】（例行救援，指德國不斷出手救助歐盟國財政危機）

◆2013年◆

【GroKo】（「大」（große）+「聯盟」（Koalition），基民盟、基社盟/社民黨組成大聯盟政府）︰右翼「德國另類選擇黨」（AfD）成立

◆2014年◆

【Lichtgrenze】（光之圍牆，紀念柏林圍牆倒下而沿圍牆放置光球的藝術裝置）︰德國通過最低時薪8.5歐元；「伊斯蘭國」（ISIS）興起

◆2015年◆

【Flüchtlinge】（難民）︰敘利亞3歲童伏屍沙灘，成為歐洲出現難民危機的標誌事件，默克爾打開大門接收難民

◆2016年◆

【postfaktisch】（後真相）︰英國脫歐公投；特朗普當選美國總統；歐盟通過《一般資料保護規例》（GDPR），2018年實施；科隆除夕倒數活動百計女子被性侵，令默克爾歡迎移民的取態大受批評，引發示威；突尼斯青年驅車衝入柏林聖誕市集，釀成12死亡

◆2017年◆

【Jamaika-Aus】（當年熱議執政聯盟可能組合「基民盟/基社盟+自民黨+綠黨」，三黨代表色為牙買加國旗上黑、黃、綠三色，最後仍是GroKo出線）：AfD成為議會第三大黨；國會通過同性婚姻合法化

◆2018年◆

【Heißzeit】（熱浪時期，改自冰河時期Eiszeit一詞）︰熱浪襲歐洲，瑞典少女通貝里發起全球為氣候危機罷課行動，名為Fridays for Future；德國失業率降至5.2%，為1990年兩德統一後新低

◆2019年◆

【Respektrente】（「尊嚴」+「退休金」）︰執政聯盟達成共識，推出基本退休金新制度，保障低收入工人退休生活

◆2020年◆

【Corona-Pandemie】（冠狀病毒大流行）︰1月27日德國出現新冠疫情首例

◆2021年◆

至9月新冠感染人數破400萬，超過9萬人死亡；9月26日大選投票日，默克爾會在新執政聯盟組成後卸任

文˙ 甄梓鈴、曾曉玲

{ 圖 } 受訪者提供、資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 劉子斌

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