地盤選秀：賈炳達道街尾兩個窿 續讓陽光灑進來

乜窿窿：九龍城賈炳達道

或許拜屯馬線所賜，若以紅磡為起點，沿着漆咸道北往九龍城走一趟，不難見到兩邊的「綠網巨獸」穿插民居之間。我們首先聚焦九龍城區，今期來到賈炳達道街尾，這裏地盤夾道。

地·盤·現·狀

住宅樓盤 vs. 雜草地盤

九龍城聯合道是條楚河漢界，以西為傳統高尚住宅區，以東通往平民區、小泰國。若轉進賈炳達道，可見左右兩邊各有地盤，左邊是勢如破竹的單幢式住宅樓盤；右邊是個「雜草地盤」按兵不動，樹冠伸出圍板，還停駐私家車。這路口看似「生人勿近」，旁邊永成文具紙號老闆李先生卻說這裏曾經聚滿學生，也是的士司機聚腳點。他憶述雜草地盤面向聯合道那邊至少有8間舖位，面積不小；住宅樓盤的嘈音則尚可接受，只是前年打地樁時，雖隔了條馬路，但地板都在晃動。去年疫情停工，得享短暫寧靜。

當·下·生·活

37年文具舖 街坊兩代同光顧

這文具店繼承自他父親，小時候在獅子石道前舖後居，37年前搬來這個100呎的舖位，與哥哥一起打理。從前很多衣紙舖兼賣文具，現在他的祭祀紙品都給繽紛文具擋住，唯有老街坊才識途光顧。舖頭見證對面臨時街市改成停車場、商場，賈炳達道隨之拓寬，縮窄了兩邊行人路。從他保留的舖前台階，可以約略知道以前行人路的高度。附近有多間學校，李生自己也是耀山舊生：「以前好似戲院散場咁啊啲學生，一到11點、1點就落嚟，成條街都係學生，以前有上下午班，行人路又無咁窄。」他看着街坊成長，有不少民生書院學生更由幼稚園讀到中學畢業，這天來了一對買廣告彩的泰國母女，原來媽媽自小已光顧他。

啟德員工聚居九龍城

Benny是其中一個一條龍畢業、買過永成文具的學生。他對這個街尾印象尤深，當時有很多「土炮快餐店」、影印舖，圍繞學生所需，「我喺嗰度出入好多年，差唔多可以話係必經之路」。他下課後會從這裏拐進賈炳達道，之後鑽入各條內街。以前九龍城吸引了一班在啟德機場上班的員工居住，包括Benny的爸爸和祖母，他們為其他從中山來的長輩引介工作，所以好些親戚都住在城南道。Benny最初住在啟德道的板間房，約在1984年隨家人搬到牛頭角，但由於一直在這區上學，又有親人網絡，故經常在這蹓躂，「九龍城真係眯埋眼都識行，我哋當佢鄉下咁樣，𠵱家無乜嘢都會走出嚟行個圈」。他指自啟德機場關閉開始，已見到很多舊樓緊接清拆，於是他一有空就去拍攝該區舊樓，記錄了這街尾的最後日子：「行過呢啲樓，見又無晾衫、又無人開燈，覺得差唔多要拆。」

舊·時·回·憶

平民富戶交界 富瓊飯店老茶居 英僑乾洗飄香氣

談到清拆前的光景，二人都說起富瓊飯店，蔡瀾多次撰文推介。茶居讓食客自助取點心、用瓷盅做盅頭飯、豬潤燒賣乍看像大肉餅。結業前門庭冷落，門前兼賣報紙雜誌。李先生記得它20年前曾經風光：「樓上住客講我聽，一早天未光就喺度整。」早上六七時，門前泊滿的士，司機都在門口飲茶才開工，另有班從九龍仔公園晨運後過來的茶客。但九龍城廣場於1993年建成後，這條街就不能泊車，生意自然受到影響。富瓊對當年尚是學生的Benny來說毫不起眼，他形容是很舊式的茶居，外婆有段時間是飯店常客：「無後生仔會去，只幫襯過一次，A-level返去補課買飯盒，但都好深印象。」

還有對面的英僑乾洗，Benny說：「我幼稚園已經存在，唔知點解好有印象。」他猜大抵是那陣撲面而來的熱氣和梘粉香氣。他推斷乾洗店的客人也包括聯合道對面的大戶人家，「九龍城隔住條聯合道好得意，你留意下，以東就平民區，以西就有錢人區，我懷疑呢間舖服務埋秀竹園道、東寶庭道個啲高尚住宅」。他的舊照清楚拍下街尾清拆前的面貌，兩邊都是弧形轉角唐樓，樓高四層，「天台仲有天台屋，好明顯係好草根嘅住宅。落成時唔係咁嘅一回事，住住下就變咗劏房。」李先生也認識英僑老闆，記得他一家人住在樓上，清拆時便結業退休、人也得搬走。左右有賣碗碟和成衣的店舖，旁邊樓梯舖修理電器，「最叻就拉風扇銅線，拎住銅線喺度捆啊捆」。對比之下，對面的富戶區冷清得多，沒有地面商戶，只見一賣窗簾的街舖：「嗰邊唔係地舖，係地面車房拆嚟做舖位。所以寧寧舍舍得佢一間。」

住在地面單位的「暨同學」

李先生說以前流行擺街邊檔，很少人開地舖，故舖位不及現在緊張，像富瓊隔個舖位住了一家人，「他們住到最後，還遲了走，別人收購他不賣，變了強拍」。無獨有偶，Benny也記得一個失去聯絡的小學同學，以前或住在同一單位，Benny一直難忘：「佢住得近，可以好快返到屋企。嗰時我哋放學經過，佢仲可以喺個窗度同我哋揮手。佢個姓好特別，姓『暨』。」他語帶惋惜地說。不知這報道可會替他尋回這個鬼馬調皮的「暨同學」？從Benny所拍的菲林相中，可以見到這灰沉低調的地面單位就在路牌後方，窗戶朝向大街，裝有欄杆和窗口式冷氣機。

未·來·憧·憬

建正統屋宇 長者歇腳地

李先生透露，文具店將於11月搬到新蒲崗一個舊式冷氣商場，他說九龍城最難熬的不是地盤噪音，而是「由朝曬到晚」，陽光充沛刺眼。他解釋賈炳達道是東西走向，所以整天下來就「由街頭曬到街尾，門口曬得好緊要」，他的店舖卻只有吊風扇。「但以前無咁熱，𠵱家冷氣多，個個都噴熱氣，特別呢個商場（指對面的九龍城廣場）多食肆，好犀利，特別熱。」不過，九龍城廣場也將重建為兩幢高31層的住宅大廈了。Benny也覺得九龍城一直特別炎熱，「啲樓唔高，陽光直接曬落嚟。但以後起高樓，可能唔叫曬，叫焗」。一直關注九龍城發展的香港大學建築學系副教授鄭炳鴻指，九龍城的街道和樓宇高度約為一比一，「在視覺、空間上是宜人的尺度，有歐洲感覺，陽光灑到行人路」。若繼續增建牙籤樓、筷子樓，街區則失去日光，「當然有人說這種高密度是香港特色，但從城市健康來說不理想」。

Benny指若走上九龍城廣場頂樓停車場，放眼望去「就知成件事其實好核突」。自機場搬走、舊樓拆卸後，「幢幢樓都係單幢樓，唔知係咪收購唔到大地盤」。李先生則覺得這區總在蓋豪宅，「門口又好似酒店咁」。「我哋都無權講咩，起番啲正統嘅屋宇……但都唔會㗎啦，係咪先？」他舉附近建於1980年代、樓高5層的龍珠樓為例，「正正經經，唔使咁多管理、管理員開門個啲嘢。最好矮矮哋，唔好咁高（30層）、咁牙煙」。又說現在太多不濟事的商場，最理想是多些地舖：「𠵱家時代變咗，啲樓縮晒入去，做晒消防、機房個啲，好多新屋都無舖位。好似我呢座咁起法，就有舖位。」另一邊廂的Benny亦同聲同氣：「（想改善）新樓同舊樓嘅連貫，好似𠵱家啲新樓係縮入去，無咗遮蔭嘅地方，規劃好亂。多啲地舖，唔好咁多商場。」他又覺得該區多老人家，但欠缺給他們使用的文娛場地，「如果話劇場、舞台表演，最近好似係牛池灣文娛中心，兆基創意書院唔係畀老人家，街市圖書館又好鬼細」。

李先生提及，這兩個地盤的街坊搬走後不時回來。隨着因九龍城重建而搬遷的街坊愈來愈多，若能有個地方給他們聚頭，在九龍城烈日下歇腳避暑也不錯。

高度、外牆考量 城市外觀和諧

鄭炳鴻解釋啟德機場關閉後，聯合道以東的九龍城區未像以西般繼續限制樓宇高度，於是業主、發展高「炒到盡」，現在正處於半新不舊的狀態。蓋好的新樓不能拆走，但他說可從三方面令九龍城建築面貌更和諧，包括可用轉移地積比方法鼓勵發展商保存較宜人的樓宇高度；外牆方面，舊樓翻新或設計新樓時可採相近風格，例如意大利城市博洛尼亞的保育城區在立面材料、顏色、開窗方式方面都有美學原則要求；第三則是保育街區文化，像波士頓的小意大利般，但也是最難的一環。

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } Benny、梁雅婷

{ 插圖 } Ikey Read & Draw

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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