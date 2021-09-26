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2021年9月26日星期日
星期日生活
三十而立：從一時衝動，到回歸自己——專訪導演編劇李駿碩
與逆共存 天天向好
周日話題：默克爾的秘密 馬克龍的惆悵
星期日現場：默世代：「媽咪」走人了 未來自己話事
我地想：城市的「幕後製作人員」：由一條鐵看香港的工業政策與規劃
第二人生：不寫字開貨車，轉一個思考方法
回應篇：回應林超英〈土地共享之南生圍故事〉
周日話題：「娘炮誤國」論是怎樣煉成的？
留德香港女生：今日柏林仲有個好癲的公投
回應篇：我不是「不幸彤」
圖文城市
誰人日記：巾幗醫師
在大學教植物學：護榕大法（下）
流城對睹：野豬山
對號入座：薩耶哲雷——由小路到大成
自吹自擂：《撲克神算師》：刑期已服完？
家明雜感：《撲克神算師》超脫的賭徒
影片簡評
{紮鐵工會達人}黃惠民 工盟解散，思考工會未來路
料理分子：內臟大平反 米紙羅馬燴牛肚也好吃
見字抄經：新儒家談文化，從仁心說起……
ways of seeing：放下鏡頭執導筒 何藩走進情色世界
地盤選秀：賈炳達道街尾兩個窿 續讓陽光灑進來
通識導賞：Mutti（媽咪）湊大的默世代
影片簡評
【明報專訊】《凶靈祭》 III
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三十而立：從一時衝動，到回歸自己——專訪導演編劇李駿碩
與逆共存 天天向好
周日話題：默克爾的秘密 馬克龍的惆悵
星期日現場：默世代：「媽咪」走人了 未來自己話事
我地想：城市的「幕後製作人員」：由一條鐵看香港的工業政策與規劃
第二人生：不寫字開貨車，轉一個思考方法
回應篇：回應林超英〈土地共享之南生圍故事〉
周日話題：「娘炮誤國」論是怎樣煉成的？
留德香港女生：今日柏林仲有個好癲的公投
回應篇：我不是「不幸彤」
圖文城市
誰人日記：巾幗醫師
在大學教植物學：護榕大法（下）
流城對睹：野豬山
對號入座：薩耶哲雷——由小路到大成
自吹自擂：《撲克神算師》：刑期已服完？
家明雜感：《撲克神算師》超脫的賭徒
影片簡評
{紮鐵工會達人}黃惠民 工盟解散，思考工會未來路
料理分子：內臟大平反 米紙羅馬燴牛肚也好吃
見字抄經：新儒家談文化，從仁心說起……
ways of seeing：放下鏡頭執導筒 何藩走進情色世界
地盤選秀：賈炳達道街尾兩個窿 續讓陽光灑進來
通識導賞：Mutti（媽咪）湊大的默世代
三十而立：從一時衝動，到回歸自己——專訪導演編劇李駿碩
與逆共存 天天向好
周日話題：默克爾的秘密 馬克龍的惆悵
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我地想：城市的「幕後製作人員」：由一條鐵看香港的工業政策與規劃
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對號入座：薩耶哲雷——由小路到大成
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{紮鐵工會達人}黃惠民 工盟解散，思考工會未來路
料理分子：內臟大平反 米紙羅馬燴牛肚也好吃
見字抄經：新儒家談文化，從仁心說起……
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地盤選秀：賈炳達道街尾兩個窿 續讓陽光灑進來
通識導賞：Mutti（媽咪）湊大的默世代
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