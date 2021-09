【明報專訊】已故印度電影大師薩耶哲雷(Satyajit Ray)以首部作品《大路之歌》(Pather Panchali)一鳴驚人,片名原意是「小路之歌」(Song of the Little Road),卻譯成「大路」,不知當年譯名可有受費里尼《大路》(La Strada)影響?