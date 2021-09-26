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星期日生活

在大學教植物學：護榕大法（下）

【明報專訊】呆在山腳下的門房，男生進退維谷，甚是無奈，只怪自己鹵莽，未有預約即登門拜訪，又怪自己衝動，見到蛾患猖狂，愈演愈烈，唯有貿然想向老師求得「護榕大法」，親授關鍵性的一招半式。

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