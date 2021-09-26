我地想：城市的「幕後製作人員」：由一條鐵看香港的工業政策與規劃

說到工業，通常會想到高科技製造業，但原來工業除了貢獻GDP，以上的本土工業製作更是支撐我們日常生活不可或缺的一環。隱身於鬧市的工廈有如城市的「後台」，在幕後提供大家生活所需。最近房委會宣布重建轄下4幢工廈為公營房屋，長沙灣宏昌工廠大廈是其中之一。這些「幕後人員」如何供給我們的「日常生活基建」（material infrastructure）？當工廈要讓地建住宅，這些「幕後製作」將何去何從？

1. 支持城市生活的「幕後」所在：宏昌工廠大廈

在長沙灣港鐵站下車，走10分鐘便到宏昌工廠大廈。宏昌於1984年由香港房屋委員會（房委會）建成，高11層，有逾千個單位，出品包羅萬有：連鎖快餐店的旋風雪糕機、商場的冷氣喉、大學洗手間的水龍頭、竹篙灣的鐵閘、灣仔中環繞道地盤的工具，甚至銀行保險箱的鐵架、政府捉野豬的鐵籠等，支持着香港這國際城市的日常運作。

宏昌地下多是鐵器廠，方便在工場門口上下貨。「一把閘刀最長12呎，很難用升降機搬上樓。」今年74歲、從事磨刀工業60年的盧先生說。他經營全港碩果僅存的磨刀工場，港鐵、電車公司都是其顧客。「他們自設剪板機切割車廂零件，我就幫他們磨剪板機的閘刀。除了我，全港沒什麼人做了，大角嘴那二三十間工場的閘刀都是我磨的。」其他主顧還包括工業訓練學校、懲教署監獄工場、大小鐵器廠，供應餐廳雪櫃門、升降機門、大廈夾住落地玻璃的鐵軌等。

鄰店曾先生為多間商場、醫院、大學提供五金用品，由洗手間水龍頭、政府用的捕蛇籠、野豬籠都有，他笑說：「最近10年在香港去世的，大都光顧過我們的撒骨灰器。」

2. 「香港製造」是日常生活基建：淘寶淘條鐵返來可以嗎？

內地成本較低，改由內地入貨或加工可以嗎？宏昌地下的基合五金承接港鐵站、大型商場、屋苑的電梯、升降機零件維修，東主張先生說：「壞升降機，最急一日搞定，整兩三日已算大件事，零件由市區的商廈、住宅運來，即刻加工完成運走，若運上內地再運回來，就趕不及了。」

至於旁邊的燒煤打鐵工場，不少基建用的工具都來自東主阿常的手，包括中環灣仔繞道工程。顧客除了承建商，還有政府，說不定你家樓下的渠蓋，都靠他打的沙井匙開啓。「疫情下只有一半生意受影響，全因基建沒有停下來。當然內地更便宜，但質素未必有保證，通常要維修都是好緊急的情况，例如爆水渠，不容有失，所以顧客願意買香港製的工具。」

工廈裏的手藝有許多種，如樂器維修。任師傅製造及維修樂器逾30年，獲多間國際樂器廠認可，他笑說全港有六成要修單簧管的人都找他。「多是專業演奏者，如香港小交響樂團的樂手、音樂老師。」樂器價值不菲，由數萬到數十萬元，任師傅自設熔金爐，度身訂做零件，每天都有人帶樂器來「看醫生」，「因此我們在市區選址，方便客人上門」。

材料可「淘寶」，但手藝無法北移，特別是維修保養。曾先生說，宏昌有不同師傅做「風火水電」，「風是冷氣、通風系統；火是煮食用具；水是喉管；電是電箱，各司其職才成就大廈的日常運作。城市的日常維修，需要技藝，是社會不可或缺的部分，所以設計、安裝、維修一定要在香港」。大至整幢商場的冷氣系統，小至店舖鐵閘，都要度呎訂做，磨刀的盧先生也說：「鐵器就算由內地運來，都要覆尺修改。」

歐洲有學者提出「基礎經濟」（foundational economy）概念，即供給市民必需品及服務的系統，包括水、電、醫療、銀行服務、食物等。其中包括日常生活基建（material infrastructure），例如供水、電及網路的喉管、電線及相關服務，除了供給民生所需，亦提供就業機會。英國亦有研究指出，疫情下，供應鏈愈長愈脆弱，因此日常生活基建宜植根本地，建議適量增加本土工業產能。香港依賴進口，疫情初期大家由全球搶購口罩，直至多間本地口罩廠投產，供應才見穩定。可見，除了帶來GDP的高科技工業4.0以外，中小型工業亦扮演重要角色，支撐我們每天的日常生活。

最近房委會宣布，宏昌及另外3幢工廈將重建為公營房屋。而觀塘、元朗、荃灣亦有不少私人工廈重建為住宅。解決住屋問題之餘，政策上又如何為民生工業提供適當用地，兼顧日常生活基建？

3. 貢獻不止GDP：有必要保留部分市區工廈？

宏昌讓地建屋的故事，也是全港工廈的故事。早於1990年代初回歸前，政府已計劃將過剩的工業用地改作其他用途。以宏昌為例，配合長沙灣轉型，宏昌的用地1998年已由工業改劃為住宅用地，於2013年再改劃為休憩用地，當年有九成廠戶都是供給本地所需，故有廠戶建議將宏昌再劃回工業用地。當時規劃署回應，隨着經濟轉型及工業遷移，劃回工業用途有違淘汰工業用地的規劃意向，亦會造成環境影響，延長工業毗鄰住宅引起的問題。

據房委會研究，改建宏昌原因之一，是按《消防安全（工業建築物）條例》改善其消防系統不符成本效益。不少早年落成的工廈位於市中心，在鼓勵工廈轉型的政策下（如活化工廈），舊式工廈轉作商貿用途或住宅，可善用市區土地，而長沙灣、荃灣、觀塘等傳統工業區，亦漸漸轉型成為商住社區，成為市民的上車之選。

不過，據《2014全港工業用地分區研究》，製造業及貨倉用的工業用地仍有一定需求，供應緊張，四成已劃為商貿用途的工廈仍作工業用途。前中央政策研究組亦有研究指出，工廈轉型或重建後，中小企往往因無法負擔租金要搬走，現存工廈是唯一較可負擔的空間。讓地建屋後，支撐日常生活基建的小型工業，可以搬到哪裏？

以宏昌為例，租戶可競投葵涌及屯門兩幢工廈的空置單位，不少東主均表示，製品體積大，搬運不易，而且顧客位於市區，是重要考慮。維修升降機零件的張先生說：「零件要來回市區的大廈，屯門交通不便，現在去大角嘴買材料、加工都方便。」

可否遷至市區私人工廈？「建築格局未必合適，例如每層的loading（活載重量）未必夠放10公噸機器；宏昌的走廊是開放式，可申請打破圍牆，吊運機器上樓；私人工廈打破牆壁前要諮詢業主委員會，而且我們帶着許多機器，又要燒焊，議價能力低，好多業主寧願做商業，未必肯租。」曾先生說。

前中央政策研究組的研究指出，工廈有極仔細的建築要求，例如樓高、通風、每層活載重量等，因此有必要保留一定數量的工廈，作工業用途。《香港規劃標準與準則》第五章〈工業〉亦建議保留一定工業用地予製造業。

政府將於洪水橋及元朗南新發展區興建多層樓宇，重置受發展計劃影響的棕地作業。類似模式，可否容納日常生活基建的工業？「若通風等設計切合需要，其實也可以，但我們的客戶大多都是住宅與商廈，分佈港九新界，如太偏遠，送貨、上門緊急維修不易，在市區較好。」曾先生說。

4. Made In Hong Kong的價值：再思工業政策與規劃

由1970年代制定《香港發展綱略》時的討論，到2016年施政報告推出的再工業化政策，都以經濟收益出發。宏昌的例子，也反映社會可進一步檢視工業作為「基礎經濟」的功能。

本土中小型工業以城市為中心，供給食品、生活用品、廢物處理服務，亦可將廢棄物品變為新產品，有助資源循環。而且工業衍生服務相關的高、低技術工作，有助建立更多元化及強韌的經濟體系。例如荃灣西的食品工廠，為天水圍婦女提供包裝工作；另一幢即將重建的業安工廠大廈，為智障人士及年長人士提供自給自足的機會。工廈亦為創業人士、婦女、年輕文藝工作者提供自我實現的空間，孕育創意。

宏觀的工業政策，有助全面發展工業的不同功能。英國於今年3月推出經濟增長政策書，更新2017年的工業政策，香港的工業政策則散見於《香港2030+》、施政報告、財政預算、《香港規劃標準與準則》（簡稱《準則》）第五章〈工業〉等，涉及工業貿易署、地政署、規劃署等不同部門。其中，《準則》主要是工業用地的供應及選址準則，建基於1996年的「為新工業區及商業園提供工業樓宇」及「制訂規劃指引和設計規範的研究」制定的策略大綱。規劃署每5年進行一次全港工業用地分區研究，檢視私人工業用地的供求，包括市區的製造業及工場，惟宏昌屬房委會經營，今次重建亦來自房委會研究的建議。而沙田科技園、九龍塘創新中心、大埔、將軍澳和元朗工業邨則由香港科技園公司管理。工業政策應有宏觀視角，以兼顧不同工業的功能，由推動經濟增長的高科技工業，到提供日常生活基建的工業都需要全面考慮。香港可考慮參考英國，整合現有不同措施，制定宏觀工業政策，確認工業對「基礎經濟」的貢獻，以助各部門互相配合，與時並進，並落實到《準則》等地區規劃指引之中。

疫情下，各國逐漸意識到本土工業的重要性。本地生產亦有助減少碳排放，節省能源，《香港2030+》已提出可持續發展的規劃，行政長官在去年施政報告亦承諾於2050年實現碳中和，香港作為亞洲國際都會，有能力於工業政策與規劃上走前一步，發揮創意，在推動經濟以外，兼顧本地工業的民生供給和可持續發展等面向，例如探討不影響環境的輕工業，可否與住宅或休憩用地並存？工廈裏「幕後製作人員」的技藝、知識與製品，可說是城市的共有資源（urban commons），作為支撐城市人每天的生活基建，也着實有需要植根於我們的日常生活空間。

■答案

圖1：牙刷蘇 - 夾住扶手電梯兩旁的刷毛

圖2：沙井匙 - 樓下爆水渠，就靠它打開渠蓋搶修

圖3：閘刀片 - 一組兩片，上下合攏切割，最長達12呎（即兩個MIRROR的Stanley那麼高），大家每天坐的港鐵、電車的車箱鋼板，都靠這種刀片切割

文、圖˙伍美琴（中大地理與資源管理學系教授）、黃熙麗（研究助理）

編輯•林曉慧

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