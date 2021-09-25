著名DJ 跨界合作 電競筆電變混音高手

想要一部又輕又高效能的電競筆電，既可在家中享受流暢優質的打機、影音體驗，拿出街又夠型格無負累，只重1.7kg的14吋筆電ROG Zephyrus G14系列就是不錯選擇。最近品牌再下一城，聯乘著名DJ Alan Walker，推出限量版ROG Zephyrus G14 AW SE，將DJ文化精髓帶入電競筆電之內，好玩又夠型。

包裝盒連接電腦變混音器

Zephyrus G14 AW SE由外盒包裝至機內都充滿音樂元素，尤甚是外盒，實際是ROG×Alan Walker的限定版DJ混音器，用家可把它連上主機，享受DJ的混音體驗。主機內置獨家ROG Remix軟件，提供多達3組、共18種混音效果，簡易創作混音作品。DJ混音器亦支援主機內置的Aura Sync燈效同步技術，熒幕會播放與音效相應的動畫，帶來前所未有體驗。

新機設計亦加入不少Alan Walker的元素，例如機蓋銘牌印上了ROG標誌及Alan Walker的簽名，配襯兩條獨特的布質飾帶，並結合機蓋上藍色的AniMe Matrix LED顯示器。這個ROG獨家的背上顯示器由1215枚mini-LED組成，用家可自訂顯示的文字、圖樣及動畫等，亦可播放與音樂匹配的音訊視覺化效果，又能顯示系統狀態通知，打造出極酷風格的手提電腦。

13小時續航力 Pantone色準認證

作為電競手提電腦，效能當然是一級強勁。首先它機身纖薄，擁有最高13小時的全天候電池續航力，亦支援Type-C快充及PD流動電池充電功能。硬件方面，處理器、獨立顯示卡等皆屬今年最強配置，14吋WQHD 120Hz IPS-Level電競級熒幕支援Adaptive Sync技術，令遊戲畫面保持細緻流暢。加上熒幕取得Pantone色準認證，支援100% DCI-P3的超廣色域，以及搭置Dolby Atmos 5.1.2聲道虛擬環繞音效，無論打機、睇戲都能完全沉浸聲畫內容之中。

● ROG Zephyrus G14 AW SE 規格

熒幕：14吋（2560×1440）120Hz防反光IPS、支援FreeSync

處理器：AMD Ryzen 9 5900HS 3.0 GHz

內存：16GB DDR4

硬碟：1TB M.2 PCIe NVME SSD

顯示卡：NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB GDDR6

續航：最高使用13小時

體積：324×222×19.9mm

重量：1.7kg

售價：$17,998

查詢：3582 4770（ASUS）

文：JJ

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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