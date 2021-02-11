$248起燒肉放題 A4和牛餵飽「餓鬼」

刺身廣島蠔任點 加$148歎清酒放題

大廚亦準備了幾款以和牛做的招牌菜：軟腍入味的和牛煮大根，讓你清清味蕾的黑松露和牛沙律配日本溫泉蛋，還有自家打的吉列魔鬼牛丸。愛吃生牛肉的可試試和牛三味壽司，以黑松露醬、柚子醬油和柚子胡椒為點綴，每件都鮮紅帶光澤，一啖入口，和牛獨有的油香在嘴巴慢慢化開，配合微酸的壽司醋飯，帶溫柔的香甜。

除了牛肉、鹿兒島薩摩赤雞、日本黑豚、廣島蠔，還有刺身、壽司等多款食物都是任點任食，每位另加$148還可以任飲3款清酒，有酒有肉，加上好朋友，又一個良夜﹗

● 燒鬼

地址：銅鑼灣駱克道459至461號 The L. Square 9樓

查詢：2856 0226

註：$248牛鬼套餐可任點40款食物；$348牛海姬套餐可享2款和牛招牌菜及任點60款食物；$528百鬼夜行套餐可享6款招牌菜及任點80款食物

[飲食]