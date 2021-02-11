駁古引反思 LED豐富場景 破格小劇場 拉闊戲曲想像

兩個劇目《霸王別姬》（新編）及《文廣探谷》，是黎耀威及黃寶萱嘔心瀝血之作，他們兩人皆身兼四職，同時是編劇、導演、編曲及主演。香港的小劇場戲曲罕見，黎耀威認為是因為觀眾少，「圍唔到皮」；如今在疫情之下開騷，細小的場地可容納的觀眾便更少了。但因為規模較小，小劇場戲曲也方便巡迴演出。今次搬演的劇目《霸王別姬》（新編），就從上海「回到」香港。

早在戲曲中心未落成之時，中心已經組織團隊參加2016年上海小劇場戲曲節，也是在香港引入自家製小劇場戲曲的開端。黃寶萱笑言最初只想着有什麼故事是不同省份的人也認識的，於是選擇表演《霸王別姬》，講秦末名將項羽受漢軍圍困，逃至烏江自刎而亡的心路歷程，豈料此劇是上海戲曲界的招牌劇目。

當地戲曲節主題談到「呼吸」、「青春」等概念，團隊也銳意借劇目分享香港年輕人的想法。由此入手，黃寶萱想嘗試改編傳統劇目「犯駁」之處，「為什麼虞姬說一句『大王那邊有人來了』就能拿起劍自盡？為什麼大王會不知道呢？他是大將，有人取去他的寶劍不會不知道吧？那我就想，如果大王是知道的呢？」在新改編，不是虞姬騙過項羽自盡，一切是項羽默許的。這些反思促成新版本，更能貼近現代觀眾思考模式。此劇榮獲中國（北京）演藝博覽會「最佳小劇場戲曲」、當代小劇場戲曲藝術節「優秀劇目」等獎項。

迪士尼式配樂 對白更地道

後來團隊再做小劇場戲曲時，想到以「傳承」為主題，因為無論任何地方、任何傳統文化，都必然有過青黃不接的煩惱。他們於是選擇《文廣探谷》此劇目，黎耀威說希望「用戲曲說戲曲」，借家喻戶曉的北宋楊家將故事，講楊文廣反思自己學梅花槍，卻沒有學過楊家的獨門刀法。黎耀威由此聯想到自己學習戲曲的經驗，粵劇演員總傾向學習京劇的表演手法，那我們應該如何對待自己本身的文化風格呢？

相比《霸王別姬》（新編），《文廣探谷》有更大的突破，融入更多西方舞台劇元素，例如背景的LED牆壁，交代角色在寶鑑秘笈文字之間游走，表演場景更豐富之餘，亦象徵了傳統與現代之間的矛盾與融合。黃寶萱分享自己在編寫音樂時有創新的構思，例如用上迪士尼音樂般的半音音階，製造夢幻氛圍來配合角色進入寶鑑的情節。兩人不甘於戲曲給人「悶」的印象，努力跳脫傳統框架，甚至在文字對白上也用了更地道的語言。此劇榮獲北京新文藝團體優秀戲劇展演戲曲類「最佳劇目」，黎耀威亦憑此劇獲選為「最佳演員」。

香港的小劇場戲曲尚在起步階段，甚至常被標籤為低成本製作。但其實由於小劇場什麼也沒有，所以要由零開始做好音響、燈光等設計，所需資源不比大戲棚的戲曲表演少。兩人指內地劇團已有多年經驗，他們就見過有劇團花了18年時間做小劇場戲曲，加上場地、資源、人才等不及內地，香港的發展實在難以比較。不過兩人觀乎香港觀眾的反應，覺得小劇場戲曲都算受歡迎，可能因為觀眾和演員的距離較接近，音響更為震撼，表演時間短迫使劇本敘事更為聚焦。

西九文化區管理局表演藝術主管（戲曲），亦是兩劇監製的鍾珍珍表示，從藝發局的問卷調查中得知觀眾對戲曲表演的想法主要有三︰第一、擔心個別行當無人傳承；第二、希望有更多新作品；第三、表演場地不足。戲曲中心希望支持年輕的戲曲人發展，而場地使用率整體亦有所提升。

● 小劇場戲曲節2021

日期：10月7日至11月13日

網址：bit.ly/3EyoeKj

文：胡筱雯

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪