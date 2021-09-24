藝文青：未來的音樂 你我有得揀

門票在開售一日內售罄，但當時樂迷都不知道鼎盛的陣容如何在3個半小時完成表演。結果剛開場，主持先是邀請了UNISON上台，此團隊主要成員包括本地9間大學的樂隊學會，年輕的他們上台講自己對香港音樂未來的想像，其中有個特別深刻，他說：「希望未來所有時刻，都會有香港音樂繼續陪住自己。」所有學會代表發言完畢，主持總結︰「未來是屬於你們的。」

發掘流行以外音樂類型

之後主辦方就在台上宣布，希望在一年後舉辦Tone音樂大獎頒獎典禮，既有以季度為單位的音樂排行榜，亦有由大學生投票的UNISON聯頒大獎。另外音樂類型獎項亦值得一提，共有7個類型，包括電子、民謠、純音樂、金屬、流行、搖滾及都市。部分類型在主流樂壇、主流頒獎禮並不常見，透過頒發獎項，的確能發掘不同類型出色的音樂人，讓他們得到認可。

主辦方正是多年來堅持營辦地下音樂空間、Hidden Agenda（HA）和This Town Needs（TTN）的創辦人阿和及其團隊。年初他們為歌曲《樂壇已死》拍攝MV，之後香港音樂發展卻愈來愈好，正如Serrini在個人演唱會，請來好青年荼毒室上台，他們在台上大呼樂壇不死就不會有新生。

新頒獎禮極為重要，可凝聚樂迷和觀眾，新的平台創造新的主流，台上的人說音樂不分界限，台下觀眾因各自喜愛的歌手入場，一個歌手唱1至3首代表作，不知不覺觀眾亦認識很多新的音樂。主辦方亦強調獎項產生是「一人一票」，「人人都可做選委」，未來由現在開始。以往音樂頒獎禮多由傳統媒體如商業電台、TVB等舉辦，在網絡及社交媒體未發達的年代，它們佔據極大傳播空間。此計劃能否持續發展下去，就看表演後能否吸引更多樂迷成為會員，令他們有主動上平台投票的習慣；再進一步甚至要走出音樂圈接觸普羅大眾，難度更大，需時觀望，亦值得期待。

文：劉螢