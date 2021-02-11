粉漿發酵愈久愈「升得起」 DIY鬆厚冷糕 延續童年滋味

大家有沒有一些童年美食，小時候覺得很平凡，但現在漸漸消失了卻很懷念呢？我的童年美食是冷糕，現時在香港已經很難找得到，新一代更可能未聽過。它其實是昔日街頭常見小吃，用已發酵粉漿煎成脆邊的圓形厚煎餅，放餡料後對折，切成三角形食用，以花生碎、椰絲、芝麻和白砂糖作餡，口感有點像格仔餅。

既然坊間難尋，何不自己冷糕自己煎，通過食譜來延續我們的童年滋味呢？快跟着我做吧！

示範前，我首先要教大家冷糕的正確讀音。小時候我以為讀寒冷的「冷」（粵音：Laang5），其實是打冷的「冷」（粵音：Laang1）。其中一個說法是香港昔日有潮州人賣這個冷糕，「冷」源自潮州話「架己冷」的冷（即代表自己人），冷糕便有潮州人糕點的意思。製作冷糕的材料簡單，將雞蛋、砂糖、已過篩的中筋麵粉（plain flour）、泡打粉（baking powder）、酵母（yeast）、椰子油、溫牛奶拌勻後，發酵1小時以上，將粉漿倒進已抹油的熱平底鑊，以慢火煎至熟透便行。看似簡單，但要煎至厚身又鬆軟，實質隱藏難度，我有一個朋友曾經屢試屢敗，每次失敗，我們會一起召開「冷糕死因庭」，尋找失敗原因。趁此機會分享，讓大家從別人的失敗中學習，避免重蹈覆轍，走少些冤枉路，在家中都能做到好味的冷糕。

酵母受潮過期 冷糕升不起

成敗的第一個關鍵，在於酵母。粉漿不發酵，冷糕升不起。若用了過期的酵母，冷糕當然升不起。酵母買回家後需在4至6個月內用完，放太久會過期，或保存不妥受潮後，酵母會失去活性，等同死掉。如何知道酵母是否死了？當你用打蛋器攪拌粉漿時出現氣泡，證明酵母仍活着（active）。若你不是經常烘焙，建議到超市或烘焙店，選購價錢較昂貴但密封好的小包裝（每包約7克）；經常烘焙者，可買分量較多的樽裝，用剩的酵母密封妥當，放在冰格儲存，保持酵母的活躍度。

牛奶約40℃ 發酵最少1小時

其次是牛奶的溫度。牛奶需要溫熱，而溫度約比人體溫度高少許便行，大概介乎於38℃至40℃之間。若加熱至60℃至70℃，溫度太高會殺死酵母，太低則令酵母活躍度偏低，影響發酵時間。冷糕粉漿拌好後，絕不能即煎，要先給予充分時間發酵，起碼1小時，甚至1晚（發酵1小時以上宜用保鮮紙包好放進雪櫃）。粉漿發酵時間愈長，質地愈濃稠，糕身愈容易升起，自然會煎出厚身又鬆軟的冷糕。

熱鑊下粉漿慢火煎 切忌心急

另外煎糕時要特別注意火力及油溫。在高身平底鑊中加少許油，以廚房紙抹勻整個鑊面和鑊邊，可先用中火燒熱鑊，加入已發酵粉漿，把鑊兩邊搖晃，讓粉漿掛邊，蓋上鑊蓋後，轉細火慢慢煎熟。上次我的朋友就是太心急，用了猛火，結果煎燶了。另一次失敗就是，蓋上鑊蓋後雖記得轉細火，但心急取出未熟透的冷糕，於是又不成功。要記住做冷糕一定要有耐性，我前後耐心地煎了10分鐘，直至看見糕邊呈金啡色及離邊（圖4），代表糕底已熟透，按下去糕底會反彈不裂開，如要做出更厚身的冷糕，煎的時間更長。這時可加大少許火力，將糕邊煎至更香脆後取出加餡料，對折切成三角形食用。

今日示範的是我小時候最經典的餡料，就是混合椰絲、花生、白砂糖及芝麻。你亦可像銅鑼燒般加入紅豆，或像格仔餅加花生醬、煉奶，亦可類似窩夫的吃法加香蕉和朱古力醬，甚至加入沙甸魚等做鹹食，餡料自由配搭，總之大家一齊試下炮製這個屬於童年回憶的冷糕！

● 烹飪達人

張慧敏（Alison，Son姐），曾任資深獵頭人，現為企業培訓顧問，亦是著名親子、職場專欄作家，在明報《Happy PaMa教得樂》撰寫「辣媽CEO」專欄，以辣筆分享親子教養心得，深受家長歡迎。由於自幼跟隨母親習廚，培養對烹飪的興趣，學得一手好廚藝，精通中、西、東南亞、日韓等多國菜。

●冷糕食譜

工具：高身平底鑊連蓋、篩、打蛋器

◆材料：

雞蛋 3隻

白砂糖 70克

中筋麵粉 250克

泡打粉 1茶匙

酵母 1茶匙

椰子油 30克

牛奶 250毫升

油 適量

餡料：

白砂糖 3湯匙

粗花生粒 1碗

白芝麻 1湯匙

椰絲 1碗

材料貼士：

˙粗花生粒可買現成，或將花生剝殼剝衣後，用工具碾碎

˙餡料可額外加牛油、混合花生醬（粗粒和幼滑花生醬以1:1拌勻，圖6）

◆做法：

1.麵粉過篩（圖A），牛奶溫熱至約38℃至40℃

2.將雞蛋、酵母、泡打粉和砂糖用打蛋器拌勻，再加入暖牛奶拌勻，加麵粉，攪拌至無粉粒

3. 加椰子油拌勻

4.粉漿放置室溫1小時以上發酵，或可預早一晚放置雪櫃過夜，但煎糕前，記緊先將粉漿放置室溫一會兒

5.平底鑊下油，用廚房紙將鑊面連邊抹勻油（圖B），中火燒熱鑊，倒入粉漿

6.順時針搖晃粉漿掛鑊邊（圖C），然後蓋鑊蓋，轉細火煎約10分鐘

7.將白砂糖、粗花生粒、白芝麻和椰絲等餡料拌勻

8.冷糕熟透時將火力調高少許，再煎1分鐘。冷糕上碟，放上餡料（圖D），對折切件

貼士：

˙發酵時間愈長，冷糕愈鬆軟

˙冷糕熟透時，糕邊呈金啡色

● 中式傳統甜品有片睇：

．跟Son姐學做冷糕：bit.ly/3zvAnMi

．跟Son姐學做反沙芋：bit.ly/3nclpZ2

【中式傳統甜品二之二】

文：張慧敏

場地提供：Gaggenau Culinary Studio@KI Island South Galleria

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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