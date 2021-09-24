屯門碼頭搭船奔大澳 水鄉掃街跟「大叔」打卡

●(1) 屯門碼頭

漫步「幻愛橋」 歎足料手工餃

要到屯門渡輪碼頭搭船前往大澳，較簡單方法是在港鐵屯馬線屯門站轉乘輕鐵507號線，或搭K52巴士在屯門碼頭站下車。

上船前的空檔，可由碼頭步行約5至10分鐘前往屯門海濱花園內的碼頭海濱長廊和燈塔打卡，該長廊因電影《幻愛》取景被網民熱捧為「幻愛橋」。上船前想先祭五臟廟的話，不妨到悅湖山莊商場的手工餃子外賣店餃里嘗試9款經典及新派口味餃子，餃皮煙韌，餡料足，芫荽控必試香荽鮮肉餃。過足口癮後，到碼頭上船出發！

餃里

地址：屯門湖秀街2號悅湖山莊商場地下 51至52號舖

查詢：2861 2328

●(2) 大澳永安街

海風送爽 美景放題 遊「食街」DIY鹹蛋黃

記者特別選乘渡輪的露天上層位，可靜賞海面粼粼波光，帶鹹味的海風撲面而來，眺望東涌綠油油的山巒景色。天朗氣清的日子，還可以看見機場和飛機降落，愜意美景在1小時多的航程中源源送上。

渡輪在位於大澳海濱長廊的大澳新公眾碼頭泊岸，下船後步行2至3分鐘，可達雲集大澳特色小吃的永安街。先來到永安街11A的正宗隱姑茶果，現由孫女按隱姑生前的食譜製作茶果，有售鹹、甜和雞屎藤茶果。

15號的大澳炭燒美食有賣冰水果，雪西瓜、雪愛文芒、雪菠蘿，還有全大澳唯一的雪提子。到51號美珍中西餅家，品嘗傳至第3代的手工麵包，必吃外脆內綿的菠蘿豆沙包。餅家附近57號的車站豆腐花，同樣傳至第3代，以古法石磨製豆腐花。

夾雜在街上多不勝數的花膠海味店間、位於66號的好物雜貨舖顯得特別清新，門前擺放了紅色郵筒，店內售賣復古飾物、衣物，以及特色PepperAnt貓咪系列！61至63號的大澳文化生態綜合資源中心舉辦多項導賞和體驗活動，即日walk in的話，可參與下午2時或3時半舉行的即時導賞服務，親身體驗製作大澳鹹蛋黃，並取走現成製好的鹹蛋黃，跟隨導賞員探索大澳小巷及棚屋區，$98起包括多種體驗，抵玩！

●(3) 大涌橋

賞棚屋 加遊爆紅木橋

逛完永安街走到15號的位置，會看見於1996年建成、連接水道兩岸的大涌橋（大澳涌行人橋）。此橋亦稱為橫水渡橋，因為在橋未興建前，大澳居民主要乘搭橫水渡木船往來兩岸。橋上掛了一些本地旅遊公司觀光船推廣的單張，設遊覽棚屋的航線，每人收費由$10至$20不等，行程約10分鐘，可在水上欣賞棚屋、大涌橋，以及因為電視劇《大叔的愛》爆紅的新基大橋。新基大橋在1979年建成，是本港罕見的開合式木橋，由於橋欄杆髹上紅色，坊間不少人誤稱做「紅橋」。

●(4) 吉慶街及大澳街市街

壁畫打卡 跟着「田牧」尋精品

走過大涌橋到對岸，於大澳街市街5號找到堅持人手生曬鹹魚的黃根記，按時令製作不同鹹魚，9月初便有牙䱛鹹魚，魚味香濃。黃根記附近有去年5月開業的綜合型選物店半山石（大澳街市街7號1樓），風格截然不同。店內三分之一是自家製產品，例如片藍造藍染工房的本地產紡織品、自選種子串飾，其餘則是日本、台灣等地的產品，如蚊怕水、蚊香等。離開半山石，慢慢走向吉慶街，看見在大澳鄉事會廣場的壁畫打卡的人群，沿吉慶街一路走還有更多壁畫，均源自大澳藝術活化計劃。

不少人為吃大澳金門餅店（吉慶街66號）蛋味濃郁的即製沙翁而到來，其實街上還隱藏其他特色餐廳。在68號的大澳榕樹頭，前舖後餐廳，曾於Netflix的《海景餐廳急救隊》被「打救過」。店舖產品主要是店主Cliff和老闆娘於土耳其、東歐等地旅行時發掘的工藝精品。餐廳位於狹窄的棚屋露天位置，有售土耳其咖啡配土耳其糖，以及由節目教路製作的大澳鹹蛋黃卡邦尼意粉等美食。大澳榕樹頭有隻鸚鵡店長大野，會說hello。若怕雀鳥的話，可移步到78號，前往Cliff另一家餐廳斯人地方，眼尖的你必會發現《大叔的愛》田牧CP的足迹。店內分店舖和餐廳部分，店舖出售民族風服飾和自家鍍金工藝品，餐廳提供輕食類、發酵茶等瓶裝飲品。

說到吃，許多人忽略大澳隱藏不少懷舊冰室、大牌檔。吉慶街50號的永生冰室和53號的強記冰室均屬街坊常幫襯的老店，前者出名餃子，後者出名薄脆多士。如早上來到，推介在8號逾50年歷史的其記大牌檔，歎杯大澳才有的無冰無檸檬片的凍檸茶，茶香檸香均出色！

行了一整天，推介搭黃昏班次的渡輪離開，可順道欣賞日落海景。萬一回程時趕不及搭船，也可改搭11號線新大嶼山巴士回東涌，轉搭港鐵或巴士出市區。

● 知多啲：

滿街彩燈 打卡要守禮

非牟利機構「香港開心D」與民間組織大澳非茂里主辦的大澳水鄉花燈節2021活動，在吉慶街等位置懸掛了逾2000個手繪花燈，亮燈至本月底。但鑑於賞燈的人太多，嚴重影響大澳居民的生活，為了讓居民順利回家及不影響日常生活，大會推出最新疏導方案，調整亮燈時間，詳情可參閱大澳非茂里facebook（fb@TAIOFEIMAOLI）。主辦單位亦提醒前往大澳觀賞花燈的市民遵守現場安排，顧及其他人及大澳居民的感受。

屯門至大澳渡輪

班次：1小時或以上1班，富裕小輪官網（fortuneferry.com.hk）提供航班表

全程收費：

‧周一至六：普通船$21.6、快船$27

‧周日及公眾假期：普通船$27、快船$32.5

船程：全程約1小時以上

註：受疫情影響，班次或有改動，出發前宜留意官方公布

文：陳麗斯

圖：朱安妮、黃志東

編輯：林曉慧

美術：張欲琪、謝偉豪

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