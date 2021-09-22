滑板劇集：美劇Betty 展示新世代「板女」力量

劇集圍繞5個志同道合愛踩板女生在紐約的日常生活，講述她們如何在男性主導的滑板世界中爭一席位，探索人生方向。幾個角色包括由Nina Moran飾演的Kirt、Dede Lovelace飾演的Janay、Moonbear飾演的Honeybear、Rachelle Vinberg飾演的Camille，以及Ajani Russell飾演的Indigo。別以為她們都是上了「踩板速成班」的荷李活姐仔演員，在鏡頭前扮踩板，她們現實中都是擁有熟練踩板技巧的skateboarder，其中Rachelle Vinberg更是紐約最具代表的女性滑板組織「Skate Kitchen」創辦人，Nina Moran與Ajani Russell亦是組織的成員。

街頭味濃Honeybear具個人風格

衣著造型方面，中性打扮的Camille及街頭味濃的Honeybear最具個人風格。留有一頭長頭髮的Camille五官漂亮，劇中佩戴透明膠框眼鏡，配襯白恤衫寬鬆黑褲，腳踏Vans板鞋，靈感源自差利卓別靈經典的造型，甚具時尚品味，難怪憑劇集知名道大增的她獲Prada看中，亮相品牌Linea Rossa 2021春夏系列廣告。至於古怪獨特的Honeybear則經常穿著層次分明的五顏六色衣物，襯托不同顏色、圖案的髮帶外，還有頸上的「喇叭頸鏈」，裝扮極具創意，呼應她在劇中視覺藝術家的身分。

文：劉詩言