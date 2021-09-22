由黑水鬼到海馬 占士邦腕上最佳拍檔

認真細究，其實James Bond並不是一開始就戴腕表的（至少在Ian Fleming以他為主角的第一本小說中沒有），他手上首次明顯出現腕表是在1954年發表的第2本小說《鐵金剛勇破黑魔黨》，那是一隻Rolex腕表，而Fleming本人也佩戴Rolex Explorer。Sean Connery後來在拍攝首部007電影《鐵金剛勇破神秘島》（Dr. No）時亦特別戴上Rolex，有指他佩戴的腕表是向製片人Albert R. Broccoli借來，亦有傳言那是他個人腕表珍藏，在拍攝時佩戴。

首枚007腕表 「大皇冠」黑水鬼

首枚007腕表是Rolex Submariner 6538型號（即黑水鬼），算是早期表盤出現Submariner字樣的表款，因為表冠比其他表款大，而被稱為Big Crown。品牌約在1955年開始推出Big Crown表款，前後雖然只生產了4年，但因為被James Bond佩戴而變得家喻戶曉。此表款亦在後來的《鐵金剛勇破間諜網》（From Russia with Love）和《鐵金剛大戰金手指》（Goldfinger）中出現。保存良好的限量版Rolex黑水鬼在拍賣中可以超過400,000英鎊（約420萬港元）成交。

Sean Connery之後，George Lazenby曾短暫飾演James Bond，在1969年演出《鐵金剛勇破雪山堡》（On Her Majesty's Secret Service）。角色換上佩戴Rolex 6238型的計時表（常被稱為Pre-Daytona），跟之後的Daytona一樣配有賽車手常用來計算時間及速度的測速儀和表圈。特別值得一提的是，007在電影中佩戴的6238型號是獨一無二，因為它根據電影製作要求添加了一枚紅色秒針。

配合情節 設計獨一無二

到1970年代初期，電影中出現了Q Branch這個組織，為James Bond改裝各類型工具，當中自然也包括腕表。如在1973年上映的《鐵金剛勇破黑魔黨》（Live And Let Die），Roger Moore飾演的James Bond佩戴了改裝的Rolex Submariner 5513型號，具備強力磁鐵，以及由表圈高速旋轉而成的圓鋸。而在現實中5513型號卻是枚純粹的潛水表，不設日期顯示，配備供潛水計時用的旋轉表圈及雙鎖潛水表扣。Roger Moore在其他007電影中亦曾佩戴Hamilton Pulsar腕表、Seiko 0674 LC和M534 Memory Bank腕表。後來Timothy Dalton接棒007一角，形象較之前陰沉剛毅，在《鐵金剛大戰特務飛龍》（The Living Daylights）中換上TAG Heuer Professional Night-Dive 980.031腕表。

進入Omega年代 海馬上陣

近年大家提起007都會想起Omega，首部出現Omega腕表的007電影其實是Pierce Brosnan擔綱的《新鐵金剛之金眼睛》（GoldenEye）。奧斯卡得獎服裝設計師Lindy Hemming負責挑選角色佩戴的腕表，她曾提及James Bond「是一個海軍、潛水員、心思細密的紳士」，佩戴藍色表盤的海馬Seamaster Professional系列Quartz 300米腕表最適合不過。隨後在他演出的3部續作中，角色均一直佩戴Seamaster Professional系列2531.80計時表。

而Daniel Craig在2006年的《新鐵金剛智破皇家賭場》（Casino Royale）接任角色，亦繼續佩戴Omega，並在他演出的首4部電影中佩戴過多款腕表，包括Seamaster潛水300米腕表、Seamaster Planet Ocean 600米腕表、Aqua Terra系列腕表、Seamaster 300米Spectre限量版系列等。而在下周上映的《007：生死有時》（No Time to Die）中，大家會看到他換上Omega Seamaster潛水300米系列007版腕表。

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文：張曉冬

編輯：梁小玲

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