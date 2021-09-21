論盡教育：教師教講粗口？

立法會教育事務委員會討論在學校推動價值觀教育問題，主席梁美芬話好多穿著校服的名校女生在港鐵講粗口，原因是教師問題，應處罰有關學校。葛珮帆議員要求政府強制初中學生必須加入一個制服團隊。王師奶與梁美芬議員英「雌」所見略同，好憎人講粗口，何况仲係女仔人家！小婦人幼承庭訓，家教好嚴，不單嚴禁粗言穢語，市井俚語都唔准講，所以家庭之內，氣象和諧。梁議員聽到粗口出自名校學生之口，心痛之餘，追本溯源，順藤摸瓜，一諗就諗到教師身上去。俗語有謂「名師出高徒」，一間學校幾十個教師，好難斷定粗口源自哪位名師，本有殺錯無放過原則，最徹底係罰成間學校。依古代誅九族連坐法，於是修女校長、神父校監、校工阿嬸、花王阿叔，無一倖免，公道喇啩！今日做教師，有抄家，無封誥，好嘢如奧數獲獎、IB狀元數目全球第一等等，又唔見有人歸功教師，讚賞學校？

學生講粗口 梁美芬倡罰學校

新鮮熱辣的新聞：有大律師及事務律師涉嫌行騙，照梁美芬議員的邏輯，豈非要追究大學教法律的教授！要非教授傳授旁門左道，犯案的律師怎會如此天衣無縫。教法律的教授有好多人，為免有人漏網，大學都要受罰。如果畢業於港大，港大校長、教授統統扣薪3個月；倘畢業於城大，則梁美芬亦與有罰焉。

王師奶不贊成學生犯罪或行為不檢，要拉埋教師甚至成間學校落水，這近乎一粒老鼠屎累死全鍋粥，三兩個學生講粗口而累到全校教師要孭起教講粗口的惡名，你話公唔公道？梁美芬議員雖然大公無私，不惜以大學教師身分，口誅筆伐埋自己一份，小婦人對梁議員尊敬之餘，仍認為這樣的「殉道」無理。

葛珮帆議員建議強制初中生最少要加入一個制服團隊，培養守法意識，王師奶認為此議用心良苦。增強學生守法觀念，無人反對，但強制加入制服團體是否唯一方法？唉，穿起制服都未必可提升德育和守法精神。就以警隊為例，好的警察好多，但嚴重犯規的枯枝也不少，間接證明一套制服並非守法的保證。葛議員並非教育中人，不明強制執行牽涉多少人力？課程緊迫，學生能抽出多少時間？補充一句，小婦人無意與尊貴的葛議員唱反調。

粗口滿天飛 都是教師教的？

王師奶相信梁葛兩位議員的出發點都好，但意見流於表面，不假思索衝口而出，屬隨口噏。就以名校學生講粗口為例，點會諗到有粗口教師才會有粗口學生咁卡通？整個社會淪於低俗，大把衣冠楚楚的人粗口爛舌，社會不以為怪，仲曲線讚譽為率情真性。大學教授滿口市井俚語，立法局議員滿嘴粗口，這都是青少年的壞榜樣。有些名人以不文自豪，仲卓然成家，這都是低俗社會的擁躉和催生者，何以尊貴的議員們不加以斥責，只向無權無勇的教師埋手？王師奶相信就算一個極端無品的教師，都不會教學生講粗口，也不會鼓勵學生講粗口，唔怕畀學生臥底篤灰，除牌炒魷乎？除了滿街滿巷的穢語滿天飛外，一些滿嘴粗口的家長也是影響學生的因素。小婦人樓上的賣魚勝從早到晚都xyz，他3個兒女的粗口是教師教的？

王師奶為教師平反之外，仲希望社會大眾合力在語言方面噴一噴清新劑。

文：王師奶

作者簡介﹕不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第364期]