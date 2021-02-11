辣媽CEO：月圓人缺念母親

大小T出世之後，婆婆照辦煮碗，中秋節拜神食水果玩燈籠全套做齊，他們兩個的燈籠選擇，一樣是楊桃小白兔。不過價錢和我小時候差遠了，最後一次買差不多$100，我嫌貴捨不得買，婆婆二話不說即刻畀錢。再之後是因為兩個都長大了，對燈籠已經沒有興趣，反而我因為以前的屋後有花園，心血來潮買了一些掛在樹上，為母親拜神贈興。那時候的手機還沒有現在先進，可內置鏡頭影相，所以沒有拍照留念。但那影像，留在腦海中，比拍照更深刻。

母親是7年前中秋時節走的，自此之後，中秋節總是傷感的。母親最愛吃芋頭，中秋節拜神一定有小芋頭，大T的口味和他婆婆非常相似，兩婆孫最愛一起沾砂糖吃。去年中秋突然抽起條根整芋頭糕，是為紀念我母親而做，膽粗粗放在網上賣，反應出乎意料之外的好。再之後百佳上架，到今日K11有實體店，始於為母親做的芋頭糕。我有想過，會不會是母親在背後指引主宰？

為念母親而蒸糕 今開店成生意

講起在內地做生意，我母親可說是個先鋒，有一段日子在內地開餐廳。說出來真的很諷刺，生意不好做不住很正常，反而生意好招來妒忌，結果只能以「被頂手」收場。不過對我來說絕對是好消息，因為可以幫手照顧大小T。

以前最煩厭討厭母親不論任何時候，只要蘿蔔靚芋頭靚就會蒸糕派街坊，從來未曾想過有朝一日，我會步母親後塵，還要青出於藍，不是派，是賣。不管是烹飪還是食材，母親都是我的啟蒙老師，跟着她去街市買魚買肉買菜，都為我累積了不少知識。我的小時候，即是大大話話半個世紀之前，西式食品並不普遍，有焗爐的家庭並不多，所以母親做的雪芳蛋糕很受歡迎。因為我坐不定又冇耐性，那雪芳蛋糕必定要用手打最少300下，我阿哥願意不願意也好，都要乖乖坐定定地打。當時的我以倖免於難沾沾自喜，怎會想到今日的我，日日不停做糕點，區區300下算什麼？

翻看母親舊照，原來母親當年和我差不多年紀時的打扮，無論是髮型還是衣著品味，和我幾乎同出一轍，靜靜雞話畀大家知，我當年總是喜歡以嘲笑她無品味為樂，算不算是現眼報？

我一直努力希望成為母親的驕傲，我相信，母親你一定會以我為榮的，是嗎？明月千里寄相思！

文：張慧敏

作者簡介﹕資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第364期]