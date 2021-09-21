家庭有教：當孩子「搞不懂……」

Yet（只是「未」懂）（圖）

相信大部分家長都希望孩子比自己出色，為鼓勵孩子繼續努力，培養及建立一種「遇挫不撓」的心態，家長不妨對孩子說「你現在未識，因為未知道有效的方法」、「你現在未做得好，只要多一點練習就會識」。

Engage（投入參與）

學習過程中，家長當然要參與，但參與並非代替子女完成課業，而是透過陪伴支持和言語的鼓勵。此外，家長不妨告訴孩子有用的策略，例如：「（溫習中文默書）我會試吓將個字分拆成幾個部件。」

Assist（引導輔助）

孩子問：「媽媽，電器的『器』字點寫呢？」假如你估計孩子早已學過，只是一時執筆忘字，不妨引導孩子回憶之前的學習情况：「上次猜謎語：『一家四口養條狗』，你記得嗎？」

Repeat（重複練習）

學習是一個過程，家長要按孩子的能力和進度「戒急用忍」，按部就班，反覆練習，鞏固所學，否則有可能只是「水過鴨背」，轉眼就忘記了。

Notify（知會進度）

家長宜不時告知孩子的進度，讚賞孩子投入的努力和運用的技巧，有助鼓勵孩子，即使面對困難仍然耐心地反覆嘗試，感到挫敗時仍然能重新振作，愈挫愈強。

孩子的成長道路上，可謂「尚在路中，更搞不懂」，家長切忌「卻丟失了從容 寬容」（摘自陳卓賢《搞不懂》歌詞），才可成就孩子對成功與成長的渴望（Yearn）。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介﹕香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第364期]