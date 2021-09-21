親子筆陣．言語自聊：剛剛好的育兒法

最近看學術論文時，看到一個關於如何建立孩子安全感的研究，再次印證Dr. Winnicott的good enough說法。相信不少家長都聽過依附理論（attachment theory），在這個理論下，家長如對孩子的需要敏感度愈高，並有效回應孩子的需要，就愈為孩子帶來安全感。當孩子有足夠的安全感，就能勇敢地探索世界，嘗試不同的事情，這類有安全感的孩子，成長最理想。

毋須百分百回應 建安全基礎更佳

關於家長對孩子敏感度的論述當然正確，但對家長的要求卻十分高，帶來一定的壓力。而2019年一個關於孩子安全感的研究就有一個嶄新的看法：原來相比起家長對孩子的高敏感度，建立一個安全基礎（secure base provision）對小朋友的安全感發展更加有效。而要做到一個安全基礎，家長所需要做的就是「剛剛好的育兒法」。研究員發現，原來家長只要做到以下3點，就能為子女建立一個安全基礎，而這3點對嬰兒時期的安全感建立尤其重要。

1. 回應孩子需要，但毋須如依附理論般迅速回應

例如，孩子想抱的時候，若家長當下沒有空閒，可以先給予眼神回應，直到自己比較空閒時才抱孩子。重點是要建立連結感，讓孩子感到安心。

2. 對孩子的需要，不應拒絕或表示厭惡

研究指出，若家長在孩子要求親密感時對孩子大罵，或表示出鄙視的表情，即使家長只做一次這類行為，孩子都會記在心中，難以建立安全感。

3. 避免過分保護的行為

研究發現，若家長不讓孩子探索世界，過分保護，要孩子在家長的視線範圍內做所有事情，這類型孩子最難建立安全感。

最後，引用帶領這研究的教授的一段話作結：重點是你不需要做到百分百的迅速回應，你只需要有一半時間做出正確的回應。各位爸媽，請記住，你們毋須完美，只需要good enough就已經足夠了。

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

[Happy PaMa 教得樂 第364期]