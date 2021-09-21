6A爸媽：快樂教養——由不快樂開始

有個家長告訴我，已經很努力學習「接納」，希望可以透過無條件的愛，令孩子真正體會父母的關懷。可是，無論她多努力，也不能從「比較」之中得到釋放。像剛剛的開學日，她又跌入比較的漩渦之中。這位媽媽說，當她見到其他同學的家長時，腦袋好像什麼也忘掉，只忙着比較其他同學在暑假學了什麼，去了什麼地方staycation，甚至連暑假後長高多少也比較一番。在旁的孩子只尷尬地苦笑。當媽媽意識到自己又陷入危機時，非常後悔，更自責令孩子失望。

忙碌爸爸把內疚吞下肚

另一位爸爸電郵Vinic爸爸，告訴我一次失言的經歷。那位爸爸每天早上都會提醒自己，在回家時，一定不可以第一時間問孩子：「做晒功課未啊？」因為，孩子會因這句話，覺得自己的價值在於功課。那位爸爸儘管已很努力提醒自己，但有一天，踏入屋的一刻，仍不自覺地把那句話說出口。爸爸為那天孩子聽後的一個失望表情感到內疚。

又一位忙碌爸爸，工作排滿了日程，每天24小時也不夠用，但內心卻常常想念家中的孩子。每天早餐，是父子二人唯一的共處時間，孩子每個早上總會問爸爸︰「今晚返唔返嚟食飯？」當然，答案大多是令孩子失望，爸爸努力把內疚吞下肚，只能說︰「爸爸盡量早回來。」雖然這個情節每天重複發生，但爸爸沒有因此被訓練得盲目，他每天仍然被內疚折磨。

接受自己不是完美的人

工作上，碰上很多家庭，絕大部分家長都想對孩子負責（當然會有不負責任的爸媽，但真的很少數）。那些責任都來自「要給孩子最好的」、「要為孩子多做一點」或「為孩子當一個稱職的父母」。可是，這些責任，最後卻演變成「稱職」家長的指標，甚至有家長會覺得自己教養錯失是罪大惡極。為此，我很想告訴各位︰

1. 懂得接納自己不完美，才可以接納孩子不完美

只有可以接受自己不是完美的人，才能成為一個會接納孩子的家長，否則你現在的「接納」只是裝扮出來。

2. 會錯的家長才明白孩子做錯了的心情

每當孩子重複犯錯時，不要從口吐出「你點解做咁多次都係錯」或「點解唔肯改」這些話。我們當父母的又何嘗不是一錯再錯？

3. 孩子是父母學習接納的最好老師，忘記如何接納就望望孩子吧

當我們又犯錯了，問問孩子，請求原諒，孩子必會馬上說「原諒你」。所以，孩子接納父母的能力遠比我們厲害。

有接納自己不完美的勇氣，才可以令自己在教養修為上更進一步。與其怪責自己，不如盡快收拾心情再做得更好。快樂教養，往往都由不快樂開始。因為不快樂，才有動力把教養變得快樂。

文：Vinic爸爸

作者簡介﹕3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），為了不白白浪費了奇妙的恩典而成為香港有品運動6A品格教育講師，希望把心理學說融入6A教養，把正向教育理念分享給父母，特別是爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第364期]