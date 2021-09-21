特教樂與路：難關背後

難關在前，有人會選擇退，但每個難關的背後就是一個機會。

合力大改造 課室滿童趣

團隊列出了很多緊急待辦的事情，然後逐一編排解決事情的優次，再擬定各隊員的分工。首要處理的事項是課室的清潔及佈置，於是大家分頭採購佈置材料、課室用品及學生用具等，然後埋頭工作幾天，把空洞洞的課室轉變成充滿童趣的環境，你不得不佩服隊員的創作力這麼強，儼然電視節目的真人騷一樣，把空空的課室大改造。

完成課室佈置，團隊開始「進攻」地下大堂，有隊友負責清潔升降機的陳年污垢，拿着抹布及天拿水在升降機內細心地抹；有隊友看到扶手樓梯確實太殘舊，於是短短兩日內找公司製作了80多條梯級貼紙，貼紙上彩色繽紛的鼓勵句子，確實讓人鼓舞，4層樓層的梯級，簡直煥然一新；有隊友看到工程後留下的污垢，忍不住蹲在地上擦呀擦；有隊友自行清洗樓層的洗手間，確保每個廁格的整潔度……我置身團隊當中，只能幫忙通渠、扔垃圾。這種團結一心的氣氛是積極動力的根源。

環境處理好，下一步要處理是迎接學生回校。

學校門外預演返學流程

因學校位於人車暢旺的地區，我們需考慮校車停泊的位置，以及學生上落校車安全的安排，同時也要兼顧自行回校學生的情况。大家提出了很多需考慮的事項，例如：防疫、新學生來到新環境的情緒處理等。於是，隊員規劃了路線圖，編訂不同隊員的崗位，預估不同情境發生的狀况，然後把應變措施一一列出。最後，大家齊齊做「演習」，模擬學生返放學的流程，最後走到學校門外「預演」。

當你看見這班「進逼的」團隊穿上熒光背心，在馬路上擺放錐形路標，模擬校車回校的情况，隊員們列陣守着校車的出口，模擬學生下車的場景，他們機警又戰戰兢兢的表情連臉上的口罩都蓋不住，看在眼裏，實在欣賞他們處事認真的態度。

開學當天，大家很早已在大堂及停車場守候，團隊們精神奕奕地迎接學生，一個認真的準備工作成就了最好的開始。

回想8月我剛到任的時候，人手不多，排山倒海的事務要處理，邊做邊遇上很多難題。這是一個我從未擔當過的崗位，加上全陌生的環境，以及從不認識的隊員，我確實有點擔憂。可是，我慶幸遇上一個個的難關，因為這些難關正正把團隊的關係拉近了，群體共同一致的目標，就是解決問題最關鍵的元素。當每個個體的積極心態能集腋成裘，相信日後縱有困難，定能迎刃而解。

文：譚蘊華（特殊教育工作者）

作者簡介﹕擔任特殊學校老師逾廿載，深信特教孩子一樣各有潛質，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類，尊重多元」的精神。

[Happy PaMa 教得樂 第364期]